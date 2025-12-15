Свергнутый президент Сирии Башар Асад, который после падения режима живёт в России, пытается выстроить новую жизнь в изгнании и возвращается к профессии врача-офтальмолога, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Источники издания утверждают, что Асад изучает русский язык и освежает медицинские знания — не ради заработка, а "для удовольствия".

До прихода к власти Асад действительно получил медицинское образование, изучал офтальмологию в Дамаске и Лондоне и некоторое время практиковал. Теперь, оставшись без политической роли, он, по сути, возвращается к прежней специальности. Как пишет The Guardian, Асад с семьёй проживает в элитном районе Подмосковья — на Рублёвке — и не испытывает финансовых трудностей. Значительную часть своего состояния он, по данным издания, успел вывести в Россию ещё до введения западных санкций. При этом источники газеты подчёркивают: политического будущего у бывшего сирийского лидера в Москве нет.

Собеседник Guardian, близкий к Кремлю, утверждает, что Владимир Путин охладел к Асаду, поскольку "не терпит лидеров, которые теряют власть". Сам Асад, как отмечается, хотел бы публично изложить собственную версию событий в Сирии и ответить на обвинения в том, что он якобы бросил родственников во время бегства. Планировались интервью телеканалу Russia Today и одному американскому подкастеру, однако они так и не состоялись.

Башар Асад покинул Сирию 8 декабря 2024 года, когда повстанцы приблизились к Дамаску. Его и сыновей эвакуировали российские военные с авиабазы Хмеймим. В Москве их уже ждала супруга Асма Асад, проходившая лечение от лейкемии. По данным The Guardian, семья предпочла бы уехать в Объединённые Арабские Эмираты, однако в итоге осела в России.