Известная этно-поп группа "Ay Yola" представила тизер нового трека "Kil Kotom" ("Вернись, душа"), съёмки которого прошли в живописных локациях Мангистауской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Видео опубликовано в формате Shorts и стало частью промо-кампании к предстоящему релизу. Музыканты отметили, что вдохновлялись древними башкирскими легендами и духовными традициями, соединяя в песне элементы обряда, заклинания и повествования о душе.

Фраза из припева "Ҡайт, ҡотом, ҡотом кил дә" переводится как "Вернись, душа, душа, приди!", символизируя возвращение к истокам и духовной силе предков.

Трек уже доступен на всех музыкальных площадках.