Башкирская группа "Ay Yola" сняла тизер нового клипа в Мангистау
Музыканты вдохновились древними легендами и духовными традициями башкирского народа.
Сегодня, 03:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:36Сегодня, 03:36
104Фото: instagram / ayyola.music
Известная этно-поп группа "Ay Yola" представила тизер нового трека "Kil Kotom" ("Вернись, душа"), съёмки которого прошли в живописных локациях Мангистауской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Видео опубликовано в формате Shorts и стало частью промо-кампании к предстоящему релизу. Музыканты отметили, что вдохновлялись древними башкирскими легендами и духовными традициями, соединяя в песне элементы обряда, заклинания и повествования о душе.
Фраза из припева "Ҡайт, ҡотом, ҡотом кил дә" переводится как "Вернись, душа, душа, приди!", символизируя возвращение к истокам и духовной силе предков.
Трек уже доступен на всех музыкальных площадках.
Самое читаемое
- Цены на бензин и дизтопливо в Казахстане зафиксированы на уровне 16 октября — Минэнерго
- Венгрия отказалась арестовывать Путина в случае его визита в Будапешт на встречу с Трампом
- Брат британского короля лишился королевских титулов после разговора с Карлом III
- Казахстан наращивает партнерство с Всемирным банком для ускорения экономического роста
- Казахстан вошёл в топ-10 стран мира по уровню развития тенниса