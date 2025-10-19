  • 19 Октября, 04:22

Башкирская группа "Ay Yola" сняла тизер нового клипа в Мангистау

Музыканты вдохновились древними легендами и духовными традициями башкирского народа.

Фото: instagram / ayyola.music

Известная этно-поп группа "Ay Yola" представила тизер нового трека "Kil Kotom" ("Вернись, душа"), съёмки которого прошли в живописных локациях Мангистауской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Видео опубликовано в формате Shorts и стало частью промо-кампании к предстоящему релизу. Музыканты отметили, что вдохновлялись древними башкирскими легендами и духовными традициями, соединяя в песне элементы обряда, заклинания и повествования о душе.

Фраза из припева "Ҡайт, ҡотом, ҡотом кил дә" переводится как "Вернись, душа, душа, приди!", символизируя возвращение к истокам и духовной силе предков.

Трек уже доступен на всех музыкальных площадках.

