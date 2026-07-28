«Байтақ» выступила за развитие экологичного транспорта в Казахстане

Во Всемирный день охраны природы члены Казахстанской партии зеленых «Байтақ» на один день отказались от личных автомобилей, чтобы поддержать экологически чистые и устойчивые виды транспорта, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Председатель партии Азаматхан Амиртаев сел в легкорельсовый транспорт на станции LRT «Ұлттық музей» в Астане и встретился с пассажирами. В ходе мероприятия были представлены инициативы предвыборной программы партии, направленные на развитие экологичного общественного транспорта, улучшение качества воздуха, озеленение городов и создание комфортной среды для жителей.

Фото: BAQ.kz/Гулжан Раманкулова

По словам Азаматхана Амиртаева, партия поддерживает увеличение числа экологически чистых видов транспорта в стране.

«В Астане построен LRT. Это экологически чистый вид транспорта. Сегодня мы провели здесь агитационную работу и рассказали пассажирам об основных ценностях партии зеленых “Байтақ”. Наша главная цель – бороться за чистый воздух, чистую воду и чистую землю, а также продвигать здоровый образ жизни», – сказал он.

Фото: BAQ.kz/Гулжан Раманкулова

Председатель партии также заявил, что предприятия, наносящие ущерб окружающей среде, должны компенсировать причиненный вред.

«Загрязнитель должен нести ответственность и выплачивать компенсацию за причиненный ущерб. Этот принцип должен быть четко закреплен на законодательном уровне. Важно, чтобы соответствующие требования были в полной мере отражены в Экологическом, Водном и Земельном кодексах. Здоровье граждан напрямую связано с состоянием окружающей среды. Если загрязняются воздух и вода, последствия в первую очередь отражаются на здоровье людей», – сказал Азаматхан Амиртаев.

Фото: BAQ.kz/Гулжан Раманкулова

По его словам, во время встречи представители партии познакомили пассажиров со своими программными позициями и рассказали о планах по реализации законодательных инициатив в сфере защиты экологии в случае прохождения в Парламент.

Фото: BAQ.kz/Гулжан Раманкулова

Напомним, выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа. Партия зеленых «Байтақ» выдвинула на выборы 47 кандидатов.