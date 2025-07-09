Национальный управляющий холдинг "Байтерек" оформил очередной заём - на этот раз у крупнейшего банка Китая. Сумма кредитной линии составила 500 миллионов юаней (примерно 69 миллионов долларов по текущему курсу), передает BAQ.KZ.

Кредит оформлен в рамках развивающегося сотрудничества Казахстана с КНР.

В "Байтереке" подчёркивают, что заём в юанях позволит диверсифицировать валютные риски и усилить инвестиционные возможности, особенно в обрабатывающей промышленности.

В пресс-релизе холдинга отмечается, что средства направят на финансирование казахстанских проектов, не уточняя конкретных направлений. Отдельно подчёркивается, что сделка укрепит экономические связи между странами и обеспечит доступ к китайским поставщикам и подрядчикам.

Кредит оформлен без привлечения внешнего инвестора, но сам факт заимствования у китайского финансового гиганта вызывает множество вопросов.