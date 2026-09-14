Базовая банковская лицензия: что нужно знать о лимитах по депозитам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане для банков с базовой банковской лицензией введены ограничения в отношении объема средств физических лиц на депозитах и банковских счетах. Однако в настоящее время в стране нет банков, работающих на основании такой лицензии. Поэтому новые требования не затрагивают депозиты населения в действующих банках. Управление внешних коммуникаций Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на запрос информационного агентства BAQ.KZ разъяснило новые требования.
25 августа 2026 года Правлением Агентства принято постановление №124 «Об установлении предельного значения совокупного размера активов банка с базовой банковской лицензией и предельных размеров депозитов физических лиц, принимаемых банком с базовой банковской лицензией».
Данный документ устанавливает основные ограничения для банков, работающих на основании базовой лицензии.
Затрагивает ли это действующие банки и депозиты
Новый закон о банках предусматривает два вида банковских лицензий – универсальную и базовую.
Базовая банковская лицензия в первую очередь предназначена для небольших банков и предусматривает более упрощенный режим регулирования. В частности:
- объем активов банка не должен превышать 500 млрд тенге;
- размер депозитов физических лиц ограничивается суммами, покрываемыми системой гарантирования депозитов;
- предусмотрены упрощенные пруденциальные требования, отчетность и надзор;
- установлен ограниченный перечень разрешенных банковских операций.
Основная цель такого подхода – снизить барьеры для выхода на рынок новых банков, повысить конкуренцию в банковском секторе и расширить возможности финансирования малого и среднего бизнеса.
В настоящее время в Казахстане нет банков с базовой лицензией. Поэтому установленные ограничения не применяются к действующим банкам. Они осуществляют свою деятельность на основании универсальных банковских лицензий.
Как учитываются средства на нескольких депозитах и банковских счетах в одном банке
Согласно постановлению №124, установлены следующие предельные размеры депозитов:
- по сберегательным вкладам в национальной валюте – 20 млн тенге;
- по иным депозитам в национальной валюте, включая деньги на банковских счетах, – 10 млн тенге;
- по депозитам в иностранной валюте, включая деньги на банковских счетах, – 5 млн тенге.
Данные ограничения являются элементом пропорционального регулирования банков с базовой лицензией и установлены с учетом предусмотренных для них регуляторных требований и масштаба деятельности.
Если в банке с базовой банковской лицензией у физического лица имеется несколько депозитов и/или несколько банковских счетов, учитывается совокупный ежедневный остаток по всем из них.
Общая сумма средств, размещенных одним физическим лицом на всех депозитах и банковских счетах, не должна превышать 20 млн тенге. При этом в указанную сумму включаются средства, размещенные на депозитах всех видов и банковских счетах. Одновременно должны соблюдаться отдельные лимиты, установленные для каждого вида депозитов.
Что произойдет, если сумма средств превысит 20 млн тенге
Банк с базовой банковской лицензией обязан обеспечить, чтобы совокупный ежедневный остаток по всем депозитам и банковским счетам одного физического лица не превышал 20 млн тенге.
При достижении установленного лимита банк не сможет принять дополнительные средства, если их зачисление приведет к превышению предельного размера.
Это требование применяется и при открытии нового депозита. То есть открыть новый депозит и пополнить его можно будет только при условии соблюдения общего лимита средств клиента в банке.
Конкретный механизм обеспечения соблюдения ограничения банк определяет самостоятельно с учетом своих внутренних процедур и информационных систем. Это может предусматривать ограничение возможности дальнейшего пополнения депозита или счета либо отказ в проведении операции, которая приведет к превышению установленного лимита.
Затронут ли новые требования действующие депозиты
Новые ограничения не распространяются на депозиты, размещенные в действующих банках, имеющих универсальную банковскую лицензию.
Таким образом, если физическое лицо, например, разместило в таком банке депозит в размере 25 млн тенге, принятие постановления №124 не повлияет на размер его депозита, и необходимости уменьшать сумму вклада не возникнет.
Требования постановления №124 распространяются только на банки с базовой банковской лицензией. В настоящее время в Казахстане таких банков нет.
Соответственно, новое регулирование не влияет на текущие депозиты населения в действующих банках.
Почему лимиты по депозитам отличаются
Различия в лимитах связаны с действующей системой гарантирования депозитов физических лиц.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» установлены предельные размеры гарантируемого возмещения по различным видам депозитов.
В частности:
- по сберегательным вкладам в национальной валюте – до 20 млн тенге;
- по другим депозитам в национальной валюте – до 10 млн тенге;
- по депозитам в иностранной валюте – до 5 млн тенге.
Именно эти размеры были использованы при установлении ограничений для банков с базовой банковской лицензией.
Такой подход позволяет соотнести объем средств населения, привлекаемых такими банками, с уровнем их защиты в рамках системы гарантирования депозитов.
При этом ограничения на объем средств, принимаемых по депозитам и банковским счетам, распространяются только на банки с базовой банковской лицензией и не применяются к действующим банкам с универсальной лицензией.
Для чего введено это требование
Основная цель установленного лимита – ограничить объем средств населения, привлекаемых банками с базовой банковской лицензией, с учетом их упрощенного режима регулирования и масштабов деятельности.
При определении лимитов также учитывались действующие размеры гарантируемого возмещения по депозитам. Это позволяет соотнести объем средств, который такой банк может привлечь от одного физического лица, с уровнем их защиты в рамках системы гарантирования депозитов.
Таким образом, данное требование является элементом пропорционального регулирования. Небольшим банкам предоставляется возможность работать по упрощенным требованиям. Вместе с тем для них устанавливаются дополнительные ограничения, направленные на снижение рисков для вкладчиков и финансовой системы.
Как определить банк с базовой лицензией
Банк с базовой банковской лицензией также является банком второго уровня. Основное отличие заключается в виде выданной ему банковской лицензии и установленных ограничениях на его деятельность.
Информация о наличии банковской лицензии и ее виде является открытой. Копия лицензии должна размещаться в доступном для клиентов месте, а также на интернет-ресурсе банка.
Кроме того, сведения о выданных банковских лицензиях размещаются на официальном интернет-ресурсе Агентства.
Таким образом, прежде чем размещать средства, вкладчик может проверить, на основании какой лицензии работает банк – универсальной или базовой, – и ознакомиться с применяемыми к нему требованиями и ограничениями.
Для банка с базовой лицензией, в частности, действуют ограничения в отношении объема активов, размера депозитов физических лиц и перечня отдельных банковских операций.
Поэтому вкладчику в первую очередь важно обращать внимание на вид банковской лицензии и условия предлагаемого депозитного продукта.
Есть ли в Казахстане банки с базовой лицензией
В настоящее время в Казахстане нет банков с базовой банковской лицензией.
Информация о выданных банковских лицензиях, в том числе в случае выдачи базовой банковской лицензии, размещается на официальном интернет-ресурсе Агентства и является общедоступной.
Сведения о виде лицензии также доступны непосредственно в банке, в том числе на его официальном интернет-ресурсе.
Самое читаемое
- Грубо нарушили требования служебной этики: в ДП Астаны объяснили увольнение сотрудниц
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 14 сентября
- Директора АУЭС в Актау арестовали по делу о мошенничестве
- Эксперт: поздравление Трампа показывает особое внимание США к Казахстану
- Токаев поздравил Премьер-министра Индии с успешным проведением саммита БРИКС