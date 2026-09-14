В Казахстане для банков с базовой банковской лицензией введены ограничения в отношении объема средств физических лиц на депозитах и банковских счетах. Однако в настоящее время в стране нет банков, работающих на основании такой лицензии. Поэтому новые требования не затрагивают депозиты населения в действующих банках. Управление внешних коммуникаций Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на запрос информационного агентства BAQ.KZ разъяснило новые требования.

25 августа 2026 года Правлением Агентства принято постановление №124 «Об установлении предельного значения совокупного размера активов банка с базовой банковской лицензией и предельных размеров депозитов физических лиц, принимаемых банком с базовой банковской лицензией».

Данный документ устанавливает основные ограничения для банков, работающих на основании базовой лицензии.

Затрагивает ли это действующие банки и депозиты

Новый закон о банках предусматривает два вида банковских лицензий – универсальную и базовую.

Базовая банковская лицензия в первую очередь предназначена для небольших банков и предусматривает более упрощенный режим регулирования. В частности:

объем активов банка не должен превышать 500 млрд тенге;

размер депозитов физических лиц ограничивается суммами, покрываемыми системой гарантирования депозитов;

предусмотрены упрощенные пруденциальные требования, отчетность и надзор;

установлен ограниченный перечень разрешенных банковских операций.

Основная цель такого подхода – снизить барьеры для выхода на рынок новых банков, повысить конкуренцию в банковском секторе и расширить возможности финансирования малого и среднего бизнеса.

В настоящее время в Казахстане нет банков с базовой лицензией. Поэтому установленные ограничения не применяются к действующим банкам. Они осуществляют свою деятельность на основании универсальных банковских лицензий.

Как учитываются средства на нескольких депозитах и банковских счетах в одном банке

Согласно постановлению №124, установлены следующие предельные размеры депозитов:

по сберегательным вкладам в национальной валюте – 20 млн тенге;

по иным депозитам в национальной валюте, включая деньги на банковских счетах, – 10 млн тенге;

по депозитам в иностранной валюте, включая деньги на банковских счетах, – 5 млн тенге.

Данные ограничения являются элементом пропорционального регулирования банков с базовой лицензией и установлены с учетом предусмотренных для них регуляторных требований и масштаба деятельности.

Если в банке с базовой банковской лицензией у физического лица имеется несколько депозитов и/или несколько банковских счетов, учитывается совокупный ежедневный остаток по всем из них.

Общая сумма средств, размещенных одним физическим лицом на всех депозитах и банковских счетах, не должна превышать 20 млн тенге. При этом в указанную сумму включаются средства, размещенные на депозитах всех видов и банковских счетах. Одновременно должны соблюдаться отдельные лимиты, установленные для каждого вида депозитов.

Что произойдет, если сумма средств превысит 20 млн тенге

Банк с базовой банковской лицензией обязан обеспечить, чтобы совокупный ежедневный остаток по всем депозитам и банковским счетам одного физического лица не превышал 20 млн тенге.

При достижении установленного лимита банк не сможет принять дополнительные средства, если их зачисление приведет к превышению предельного размера.

Это требование применяется и при открытии нового депозита. То есть открыть новый депозит и пополнить его можно будет только при условии соблюдения общего лимита средств клиента в банке.

Конкретный механизм обеспечения соблюдения ограничения банк определяет самостоятельно с учетом своих внутренних процедур и информационных систем. Это может предусматривать ограничение возможности дальнейшего пополнения депозита или счета либо отказ в проведении операции, которая приведет к превышению установленного лимита.

Затронут ли новые требования действующие депозиты

Новые ограничения не распространяются на депозиты, размещенные в действующих банках, имеющих универсальную банковскую лицензию.

Таким образом, если физическое лицо, например, разместило в таком банке депозит в размере 25 млн тенге, принятие постановления №124 не повлияет на размер его депозита, и необходимости уменьшать сумму вклада не возникнет.

Требования постановления №124 распространяются только на банки с базовой банковской лицензией. В настоящее время в Казахстане таких банков нет.

Соответственно, новое регулирование не влияет на текущие депозиты населения в действующих банках.

Почему лимиты по депозитам отличаются

Различия в лимитах связаны с действующей системой гарантирования депозитов физических лиц.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» установлены предельные размеры гарантируемого возмещения по различным видам депозитов.

В частности:

по сберегательным вкладам в национальной валюте – до 20 млн тенге;

по другим депозитам в национальной валюте – до 10 млн тенге;

по депозитам в иностранной валюте – до 5 млн тенге.

Именно эти размеры были использованы при установлении ограничений для банков с базовой банковской лицензией.

Такой подход позволяет соотнести объем средств населения, привлекаемых такими банками, с уровнем их защиты в рамках системы гарантирования депозитов.

При этом ограничения на объем средств, принимаемых по депозитам и банковским счетам, распространяются только на банки с базовой банковской лицензией и не применяются к действующим банкам с универсальной лицензией.

Для чего введено это требование

Основная цель установленного лимита – ограничить объем средств населения, привлекаемых банками с базовой банковской лицензией, с учетом их упрощенного режима регулирования и масштабов деятельности.

При определении лимитов также учитывались действующие размеры гарантируемого возмещения по депозитам. Это позволяет соотнести объем средств, который такой банк может привлечь от одного физического лица, с уровнем их защиты в рамках системы гарантирования депозитов.

Таким образом, данное требование является элементом пропорционального регулирования. Небольшим банкам предоставляется возможность работать по упрощенным требованиям. Вместе с тем для них устанавливаются дополнительные ограничения, направленные на снижение рисков для вкладчиков и финансовой системы.

Как определить банк с базовой лицензией

Банк с базовой банковской лицензией также является банком второго уровня. Основное отличие заключается в виде выданной ему банковской лицензии и установленных ограничениях на его деятельность.

Информация о наличии банковской лицензии и ее виде является открытой. Копия лицензии должна размещаться в доступном для клиентов месте, а также на интернет-ресурсе банка.

Кроме того, сведения о выданных банковских лицензиях размещаются на официальном интернет-ресурсе Агентства.

Таким образом, прежде чем размещать средства, вкладчик может проверить, на основании какой лицензии работает банк – универсальной или базовой, – и ознакомиться с применяемыми к нему требованиями и ограничениями.

Для банка с базовой лицензией, в частности, действуют ограничения в отношении объема активов, размера депозитов физических лиц и перечня отдельных банковских операций.

Поэтому вкладчику в первую очередь важно обращать внимание на вид банковской лицензии и условия предлагаемого депозитного продукта.

Есть ли в Казахстане банки с базовой лицензией

В настоящее время в Казахстане нет банков с базовой банковской лицензией.

Информация о выданных банковских лицензиях, в том числе в случае выдачи базовой банковской лицензии, размещается на официальном интернет-ресурсе Агентства и является общедоступной.

Сведения о виде лицензии также доступны непосредственно в банке, в том числе на его официальном интернет-ресурсе.