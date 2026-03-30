Евразийский банк развития опубликовал базовый прогноз экономики Казахстана на ближайшие годы. По оценкам экспертов, в 2026 году экономика страны вырастет на уровне 5,5%. Однако инфляция, высокие процентные ставки и ослабление тенге могут оказывать давление на реальные доходы населения, передает BAQ.KZ.

По данным ЕАБР, основным драйвером экономического роста станет реализация Национального инфраструктурного плана и программы «Заказ на инвестиции». Также рост несырьевого экспорта частично компенсирует давление, вызванное снижением цен на нефть. Таким образом, после ожидаемого роста на 5,9% в 2025 году, в последующие три года экономика стабилизируется примерно на уровне 5,5%.

В то же время эксперты отмечают, что инфляция в краткосрочной перспективе останется высокой. По итогам 2025 года рост цен может достигнуть 12,3%. В 2026 году инфляция, как ожидается, снизится до 9,7%. Однако это не будет быстрым снижением. Только в 2027–2028 годах инфляция приблизится к уровням 6,8% и 5%. Это означает, что в ближайшее время цены существенно снижаться не будут.

Для сдерживания роста цен Национальный банк сохранит жёсткую денежно-кредитную политику. Согласно прогнозу, базовая ставка останется на уровне 18% до апреля 2026 года. Лишь после прохождения пика инфляции регулятор начнёт постепенно снижать ставку. В результате к концу 2026 года базовая ставка может снизиться примерно до 14%, а к 2028 году — до 9–10%. Это говорит о том, что кредиты останутся дорогими.

В прогнозе ЕАБР также отмечается сохранение тенденции к ослаблению национальной валюты. В 2026 году средний курс доллара составит около 535 тенге, а к концу года может достичь 544 тенге. В качестве факторов поддержки тенге эксперты называют высокую базовую ставку и привлекательность тенговых активов. Кроме того, обязательная продажа 50% экспортной выручки квазигосударственным сектором увеличивает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке.

При этом сохраняются и риски. Усиление глобальных торговых конфликтов может привести к снижению экономической активности в странах-партнёрах и падению цен на нефть. В таком случае экспортные и налоговые поступления Казахстана могут сократиться, а экономический рост замедлиться.

Кроме того, остаётся риск повторного ускорения инфляции. В частности, рост мировых цен на продовольствие, повышение тарифов на услуги и усиление инфляционных ожиданий могут создать дополнительное давление на цены. Также отток капитала с развивающихся рынков может усилить ослабление тенге и повлиять на валютный рынок.

В целом прогноз ЕАБР показывает, что экономика Казахстана движется по пути устойчивого роста. Инфляция будет снижаться медленно, кредиты останутся дорогими, а тенге продолжит постепенно ослабевать. Это означает, что в 2026 году давление на реальные доходы населения сохранится.