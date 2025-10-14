После решения Национального банка повысить базовую ставку до 18% финансовая система страны переходит в новый режим. Эксперты отмечают, что с одной стороны, это выгодно для вкладчиков, с другой — может охладить рынок ипотеки и замедлить экономическую активность. О том выгодно ли казахстанцам копить деньги в банках и что будет с тенге — в материале BAQ.KZ.

Вклады снова приносят доход выше инфляции

Повышение базовой ставки делает деньги дороже, а значит, банки начинают предлагать клиентам более высокие проценты по депозитам. Если ранее средняя ставка по краткосрочным вкладам составляла около 17% годовых, то теперь она может подняться до 18%.

Таким образом, хранить средства в банках становится вновь выгодно: уровень доходности по депозитам превысил инфляцию, которая в Казахстане держится в пределах 13%. Для населения это означает возвращение интереса к сбережениям, особенно для тех, кто предпочитает низкорисковые инструменты.

Ипотека подорожает, сделки на рынке жилья сократятся

Однако у повышения базовой ставки есть и обратная сторона. При росте доходности по депозитам банки вынуждены пересматривать условия по кредитам, особенно ипотечным.

"Максимальная ставка по ипотеке в Казахстане ограничена на уровне 20% годовых. При этом, если банки будут привлекать депозиты под 18%, выдавать кредиты по близким ставкам станет экономически невыгодно. Это может привести к временному сворачиванию ипотечных программ и снижению активности на рынке недвижимости. В результате часть сделок может отложиться, а строительный сектор замедлиться. Падение спроса на жильё способно отразиться и на занятости в отрасли в целом", — отмечает финансовый советник R-Finance Арман Байганов.

Кредиты для бизнеса станут дороже

Повышение базовой ставки напрямую влияет на стоимость заимствований для компаний. Байганов отметил, что даже рост на один процент по кредитам увеличивает себестоимость товаров.

"Кредиты для бизнеса подорожают. Эти расходы компании включат в себестоимость, а значит, цены на продукцию вырастут. В итоге потребители снова столкнутся с подорожанием. Инфляция может замедлиться, но не исчезнет. Реальная покупательная способность населения снизится", — говорит экономист.

Эксперт также обратил внимание на риск снижения конкурентоспособности отечественных предприятий.

"Мы находимся в Евразийском экономическом союзе, где процентные ставки ниже, чем у нас — в России, Беларуси и Кыргызстане. Это значит, что их товары будут дешевле, а казахстанским компаниям сложнее конкурировать и внутри страны, и на внешних рынках", — подчеркнул он.

Что будет с тенге

Повышение базовой ставки также отражается на динамике национальной валюты. По словам экономиста, этот шаг помогает временно стабилизировать тенге.

"Когда ставка растёт, инвесторам становится выгоднее держать активы в тенге, поэтому мы видим, что падение курса приостановилось. Это один из инструментов борьбы с девальвацией. Но эффект краткосрочный. Для долгосрочной стабильности валюты нужно развивать производство, поддерживать реальный сектор и повышать эффективность экономики", — пояснил эксперт.

Байганов привёл пример других стран:

"В Турции ставка достигала 50%, сейчас около 40%, но лира всё равно продолжает девальвировать. Это показывает, что одной монетарной политики недостаточно. Экономика должна производить больше, чтобы снижать зависимость от процентных решений", — отметил он.

Тем самым, повышение базовой ставки укрепляет позиции вкладчиков, но усложняет жизнь заёмщикам. В ближайшее время казахстанцы смогут получать больше дохода от депозитов, однако ипотека станет дороже и менее доступной.

Финансовые аналитики ожидают, что в краткосрочной перспективе повышение ставки поможет сдержать инфляцию и стабилизировать курс тенге. Однако для устойчивого эффекта, по мнению экспертов, необходимо усилить поддержку реального сектора экономики и повысить производительность.