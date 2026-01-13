Британская телерадиовещательная корпорация BBC заявила о намерении оспорить иск Дональда Трампа на сумму 10 миллиардов долларов, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

Иск связан с монтажом фрагментов речи Трампа от 6 января 2021 года. По утверждению экс-президента США, в одном из материалов BBC его высказывания были отредактированы таким образом, что создалось впечатление, будто он подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия. В частности, в эфир вошли фразы с призывами "идти к Капитолию" и "бороться до конца", тогда как слова о необходимости мирного протеста, по словам Трампа, были исключены.

В поданном в понедельник заявлении BBC указала, что суд штата Флорида не обладает юрисдикцией для рассмотрения данного дела, поскольку программа не транслировалась на территории штата. Кроме того, корпорация отметила, что Трамп не представил доказательств нанесённого ущерба, подчеркнув, что он был переизбран после выхода спорного материала в эфир.

Иск Трампа основан на обвинении BBC в нарушении закона Флориды, запрещающего обманные и недобросовестные торговые практики. В рамках разбирательства он требует компенсацию в размере не менее 5 миллиардов долларов по каждому из двух пунктов обвинения.