Беглеца из таразской колонии поймали спустя 9 месяцев в Алматы
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В Жамбылской области вынесен приговор мужчине, который сбежал из исправительного учреждения и девять месяцев скрывался в Алматы, передаёт BAQ.KZ.
Согласно материалам дела, осуждённый, отбывавший срок в учреждении Жамбылского района, летом 2024 года получил разрешение на выезд в ЦОН города Тараз и на встречу с потенциальным работодателем. Однако, не договорившись о трудоустройстве, он решил не возвращаться и сбежал.
Покинув ЦОН, он скрылся между домами, затем вызвал такси до автовокзала и уехал в Алматы, где устроился на работу строителем. На тот момент до окончания его срока оставалось 9 месяцев и 17 дней.
3 сентября 2024 года он был объявлен в международный розыск. Его удалось задержать только в мае 2025 года в Алматы.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 427 УК РК (невозвращение в учреждение уголовно-исполнительной системы) и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.
При вынесении приговора суд учёл признание вины и раскаяние как смягчающие обстоятельства. Приговор пока не вступил в законную силу.
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