Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу Казахстана добились экстрадиции гражданина РК из Объединённых Арабских Эмиратов для привлечения его к уголовной ответственности за незаконный оборот нефтепродуктов, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в 2022–2023 годах, занимая должность генерального директора коммерческой организации, он совместно с соучастниками незаконно реализовал нефть в особо крупном размере на сумму свыше 300 млн тенге в Актюбинской области.

После совершения преступления мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск. В 2024 году его местонахождение установили в Дубае, откуда он был экстрадирован в Казахстан по запросу Генпрокуратуры.

В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор.

Отмечается, что в 2024 году один из соучастников уже был осуждён к лишению свободы.

За данное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с конфискацией имущества.