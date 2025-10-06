Беглеца по делу о нефтяных схемах экстрадировали из ОАЭ в Казахстан
Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу Казахстана добились экстрадиции гражданина РК из Объединённых Арабских Эмиратов для привлечения его к уголовной ответственности за незаконный оборот нефтепродуктов, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, в 2022–2023 годах, занимая должность генерального директора коммерческой организации, он совместно с соучастниками незаконно реализовал нефть в особо крупном размере на сумму свыше 300 млн тенге в Актюбинской области.
После совершения преступления мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск. В 2024 году его местонахождение установили в Дубае, откуда он был экстрадирован в Казахстан по запросу Генпрокуратуры.
В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор.
Отмечается, что в 2024 году один из соучастников уже был осуждён к лишению свободы.
За данное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с конфискацией имущества.
