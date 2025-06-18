Премьер-министр Олжас Бектенов провёл республиканское совещание в Карагандинской области, где заявил о старте масштабной трансформации моногородов Казахстана, передает BAQ.KZ.

В стране насчитывается 20 таких городов — с населением порядка 1,5 млн человек, на долю которых приходится более трети всей промышленной продукции.

По словам главы кабмина, каждый из моногородов должен стать "точкой роста" и платформой для новой экономики — от зелёных технологий до цифровой и креативной индустрии. Бектенов подчеркнул: приоритет — не просто строить школы и больницы, а создавать постоянные рабочие места и привлекать инвесторов.

"Если не будет работы — никто не останется жить в этих городах", — заявил он.

В качестве примеров успешной трансформации он назвал Экибастуз и Сарань, где благодаря индустриальным зонам и запуску новых производств удалось выйти из статуса моногорода.

Правительство классифицировало все 20 моногородов на три группы и подготовило индивидуальные меры для каждой. Среди них — модернизация инфраструктуры, запуск малых промышленных зон, внедрение офтейк-контрактов и реализация проектов в IT, АПК, туризме и науке.

До 1 декабря акиматы Карагандинской, Атырауской, Ұлытау и Актюбинской областей должны завершить создание индустриальных зон в Балхаше, Кульсары, Сатпаеве и Хромтау. До октября предстоит также определить готовые площадки для малых производств и подготовить предложения по развитию сервисной экономики вдоль транспортных коридоров.

Дополнительно поручено снизить дефицит технических специалистов и задействовать потенциал СПК и холдингов "Самрук-Казына" и "Байтерек" в привлечении инвесторов.