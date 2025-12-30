Бектенов дал поручения по поддержке спортсменов на зимней Олимпиаде
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства дал поручения по поддержке спортсменов и полному содействию сборной Казахстана на XXV зимних Олимпийских играх, передает BAQ.KZ.
Премьер-министр подчеркнул, что до главного спортивного события осталось совсем немного времени. В этой связи все подготовительные мероприятия должны быть завершены в полном объеме.
"Министерству туризма и спорта совместно с Национальным Олимпийским Комитетом – обеспечить полную готовность национальной сборной.
Вопросы формирования окончательных составов, логистики, экипировки, медицинского сопровождения, организационной поддержки необходимо урегулировать в кратчайший срок, без бюрократических задержек", — сказал Олжас Бектенов.
Он поручил Министерству иностранных дел оказать полное содействие по дипломатическим каналам.
Министерству туризма и спорта, федерациям и подведомственным организациям — обеспечить эффективное использование бюджетных средств; поддержка перспективных спортсменов должна быть адресной и прозрачной.
Министерству туризма и спорта совместно с Национальным паралимпийским комитетом — усилить работу по подготовке национальной команды к Зимним Паралимпийским играм.
Министерству туризма и спорта совместно с Министерством культуры и информации — обеспечить надлежащее информационное сопровождение и телевизионную трансляцию участия казахстанских спортсменов в Олимпийских играх.
По итогам игр — представить детальный анализ результатов с объективной оценкой достижений и конкретными предложениями по дальнейшему развитию олимпийских видов спорта.
