Бектенов: энергодефицит в Казахстане за год снизился на 29%
Энергодефицит в Казахстане по итогам прошлого года сократился на 29%, однако в часы пиковых нагрузок нехватка электроэнергии по-прежнему покрывается за счёт импорта. Об этом Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов доложил Президенту страны на расширенном заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
В текущем году в стране планируется ввести в эксплуатацию 2,6 ГВт традиционных и возобновляемых источников энергии. По словам главы Правительства, это позволит уже в первом квартале следующего года решить проблему дефицита электроэнергии.
"В пиковые часы в стране сохраняется дефицит электроэнергии, который покрывается за счёт импорта. За прошлый год дефицит снижен на 29%, но он остаётся значительным", — отметил Олжас Бектенов.
Отдельно Премьер-министр остановился на влиянии новой тарифной политики на инвестиционную привлекательность отрасли. Он подчеркнул, что предсказуемость тарифов создала более справедливые рыночные условия и вернула интерес частных инвесторов.
"Новая тарифная политика восстанавливает справедливые рыночные условия в регулируемых услугах. Сейчас предсказуемость тарифов снова привлекает частные инвестиции в сферу ЖКХ. Только за прошлый год в энергетику было привлечено 655 млрд тенге, а в текущем году ожидается привлечение порядка 900 млрд тенге. В целом объём выработки электрической энергии к 2029 году увеличится на 39 млрд киловатт-часов", — сказал Олжас Бектенов.
В рамках стратегического курса на обеспечение энергетического суверенитета Правительство ведёт работу по вводу до 2035 года более 26 ГВт новых генерирующих мощностей. Приоритет в этой программе отводится развитию атомной энергетики и "чистой" угольной генерации.
