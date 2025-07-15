  • 15 Июля, 14:07
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Бектенов объяснил, к чему приведёт отмена утилизационного сбора

Премьер-министр отметил, что отмена утильсбора приведёт к полной зависимости от импорта.

Сегодня, 13:40
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:40
Сегодня, 13:40
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Фото: pixabay.com

Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал вопрос утилизационного сбора на брифинге после заседания Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Если взять все страны, где производится автотранспорт, то утилизационный сбор существует везде. Потому что это один из механизмов поддержки отечественного производителя. Мы также используем этот инструмент. В обществе звучат разные мнения, в том числе предложения полностью отменить утильсбор. Но если мы его отменим, то станем полностью зависимы от импорта. Нужно ли нам это? Думаю, нет", — заявил глава Правительства.

По словам Премьер-министра, утилизационный сбор является частью индустриальной политики страны. В связи с этим государственная политика в этом направлении будет продолжена.

"Соответствующая государственная политика будет реализовываться и далее", — резюмировал Бектенов.

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