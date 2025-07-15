Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал вопрос утилизационного сбора на брифинге после заседания Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Если взять все страны, где производится автотранспорт, то утилизационный сбор существует везде. Потому что это один из механизмов поддержки отечественного производителя. Мы также используем этот инструмент. В обществе звучат разные мнения, в том числе предложения полностью отменить утильсбор. Но если мы его отменим, то станем полностью зависимы от импорта. Нужно ли нам это? Думаю, нет", — заявил глава Правительства.