Бектенов поручил пересмотреть подходы к злостным нарушителям ПДД

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил пересмотреть подходы к ответственности водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. В частности, предлагается отказаться от скидок при оплате штрафов для злостных нарушителей и рассмотреть внедрение балльной системы, передает BAQ.KZ.

На заседании Правительства глава Кабмина отметил, что в новой Конституции Казахстана закреплен принцип «Закон и Порядок», а соблюдение установленных норм и правил является обязанностью каждого гражданина.

По данным МВД, с начала года снизилось количество дорожно-транспортных происшествий как в населенных пунктах, так и на загородных трассах. Также сократилось число погибших и пострадавших.

Премьер-министр напомнил, что в стране был принят ряд законодательных мер, направленных на повышение безопасности на дорогах.

Вместе с тем, несмотря на снижение основных показателей, уровень аварийности в стране остается высоким.

По словам Бектенова, одной из проблем остаются систематические нарушения ПДД.

«Несмотря на общее снижение числа происшествий, аварийность в стране остается высокой. Водители не соблюдают установленные правила, нормы и культуру поведения на дорогах. Нередко водители ездят по полосе для общественного транспорта, пересекают двойную сплошную и превышают допустимую скорость. Такие факты надо обязательно пресекать, принимать соответствующие меры», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В связи с этим глава Правительства поручил пересмотреть подходы к злостным нарушителям. В частности, речь идет об отмене скидок при уплате штрафов и увеличении их размера в зависимости от количества нарушений.

«В целом необходимо пересмотреть подходы к злостным нарушителям правил дорожного движения. Таким людям не должны предоставляться скидки при уплате штрафов, а наоборот – суммы должны увеличиваться кратно в зависимости от количества нарушений. МВД также надо изучить и внедрить опыт введения балльной системы, который успешно применяется во многих странах. Наша общая задача – обеспечить безопасность на дорогах, стабильно снижать аварийность и смертность».

Контроль на дорогах

Основное количество тяжелых ДТП в Казахстане приходится на загородные трассы. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за состоянием таких дорог, расширить систему контроля средней скорости и увеличить патрулирование наиболее опасных участков.

«Поручаю Министерству транспорта совместно с заинтересованными государственными органами принять комплекс мер по совершенствованию имеющейся дорожно-транспортной инфраструктуры загородных трасс. Надо усилить контроль за строгим соблюдением стандартов при строительстве и ремонте дорог. Кроме того, следует расширить сеть контроля средней скорости на ключевых автодорогах, а также масштабирование установки лазерных систем визуального ориентирования.

Министерству внутренних дел надо увеличить охват патрулирования наиболее опасных участков загородных трасс. «Казавтожолу», «Казгидромету», акиматам, министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и транспорта обеспечить готовность соответствующей техники и оборудования, пункты обогрева к зимнему периоду на автодорогах страны. Министерству искусственного интеллекта требуется ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автодорог», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отдельное внимание Премьер-министр обратил на ДТП, связанные с выходом животных на проезжую часть. С начала года в стране зарегистрировано более 200 таких случаев.

«Поручаю акиматам усилить работу с собственниками домашних животных касательно выпаса скота вблизи автодорог. Министерствам транспорта и внутренних дел необходимо рассмотреть возможность применения опыта Павлодарской области, где вдоль дорог установлены оградительные сетки», — сказал глава Правительства.

Безопасность пешеходов

Основная часть ДТП приходится на населенные пункты. Одной из причин аварий остается использование мобильных телефонов за рулем.

«Все автоматизированные системы на дорогах должны быть настроены на максимальное выявление фактов использования телефонов за рулем. В целом Министерству внутренних дел необходимо совместно с акиматами провести ревизию всех установленных камер на предмет их работоспособности», - отметил Олжас Бектенов.

Отдельное внимание уделено безопасности пешеходов. Премьер-министр поручил ужесточить меры в отношении пешеходов, переходящих дорогу в неположенных местах, а также расширить применение видеофиксации на переходах.

«Поручаю акиматам масштабировать установку систем видеофиксации на пешеходных переходах. Нужно обеспечить установку современных светофоров с табло обратного отчета, особенно возле учебных заведений. Министерству внутренних дел следует изучить международный опыт зарубежных стран по внедрению элементов антиаварийного дизайна улиц», - отметил Премьер-министр.

Также глава Правительства поручил усилить контроль за подготовкой начинающих водителей.