Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что успешное проведение уборочной кампании является ключевым условием для укрепления продовольственного самообеспечения страны, передает BAQ.KZ.

По его словам, Правительство обеспечило фермеров необходимым финансированием и техникой. В южных регионах уборка близится к завершению, а предварительные результаты оцениваются положительно.

Однако аграрии Костанайской области подали более 300 обращений в систему Е-Өтініш. Основные жалобы связаны с подключением сушильного оборудования и низкими закупочными ценами на зерно. В этой связи премьер поручил акимату региона и Минсельхозу оперативно оказать поддержку, а также совместно с Минэнерго выделить дополнительные объёмы сжиженного газа и дизтоплива для сушки зерна.

Особое внимание будет уделено вопросам хранения урожая и логистики. Министерству транспорта и КТЖ поручено обеспечить достаточное количество вагонов-зерновозов и исключить задержки при перевозках.

Бектенов также потребовал жестко контролировать цены на хранение и реализацию продукции, не допуская вмешательства неэффективных посредников. Акиматам до конца сентября предстоит заключить контракты на поставку овощной продукции в стабфонды.

"Цифровые решения и искусственный интеллект должны активно применяться при прогнозировании климатических рисков, мониторинге цен и оптимизации процессов хранения. Ухудшение погоды не должно повлиять на качество и объем урожая", — подчеркнул глава Правительства.

Координация кампании возложена на вице-премьера Серика Жумангарина.