Бектенов поручил усилить контроль за запуском фармацевтических производств в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за инвестиционными проектами в фармацевтической отрасли, ускорить запуск отечественных производств и внедрить новую модель закупа медицинских изделий. Главная задача — исключить дефицит лекарств, сократить бюджетные расходы и повысить доступность медицинских услуг. Об этом глава Правительства заявил на заседании Правительства.

Одним из приоритетных направлений станет контроль за исполнением инвестиционных соглашений. Министерству здравоохранения поручено на постоянной основе отслеживать соблюдение инвесторами сроков вложения средств, ввода производственных мощностей и начала выпуска заявленной продукции.

Акиматам совместно с Минздравом необходимо обеспечить сопровождение каждого инвестиционного проекта, оперативно решать вопросы выделения земельных участков и подключения к инженерной инфраструктуре, а также контролировать соблюдение установленных графиков строительства.

Отдельное внимание уделено развитию складской инфраструктуры. Региональным властям поручено содействовать строительству складов единого дистрибьютора «СК-Фармация», предназначенных для хранения и распределения лекарственных средств и медицинских изделий.

Параллельно Правительство намерено изменить подходы к закупкам медицинской продукции. Министерству здравоохранения совместно с «СК-Фармация» поручено обеспечить запуск новой модели закупа медицинских изделий в декабре текущего года.

Как отметил Олжас Бектенов, в этом году единым дистрибьютором закуплено различных видов медицинских изделий на сумму более 38 млрд тенге. Для оптимизации расходов необходимо детально сопоставлять цены, технические характеристики и комплектации продукции.

Новая модель предусматривает создание единой базы медицинских изделий, унификацию технических спецификаций, внедрение референтного ценообразования и расширение участия отечественных производителей. При этом, как подчеркнул Премьер-министр, экономия бюджетных средств не должна отражаться на качестве медицинской помощи.

Ещё одно поручение касается сроков проведения закупочных процедур. Министерству здравоохранения и «СК-Фармация» необходимо завершить закуп лекарственных препаратов и медицинских изделий до конца текущего года.