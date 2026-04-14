Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства по итогам социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь-март 2026 года дал поручения по снижению инфляционного давления, передает BAQ.KZ.

«Конкуренция день ото дня возрастает. Давно пора прекратить пустые разговоры. Надо заниматься реальными делами, реализацией крупных промышленных и инфраструктурных проектов, внедрять искусственный интеллект во все сферы. Обеспечить строжайшую финансовую дисциплину, создать справедливую систему социального обеспечения, когда государство поддерживает только реально нуждающихся, а не всех подряд, как сейчас», - сказал Бектенов.

Кроме того, Олжас Бектенов заявил, что тарифная политика должна быть предсказуемой и согласованной с задачами по сдерживанию инфляции. В связи с завершением моратория на тарифы и цены на бензин он поручил профильным министерствам принять меры, чтобы не допустить их существенного влияния на общий уровень инфляции.

Также премьер поручил продолжить работу по демонополизации рынков и усилению антимонопольного контроля в сферах продовольствия, топлива, транспорта и коммунальных услуг.

Для поддержки реального сектора Министерству промышленности в месячный срок поручено выработать меры по поддержке металлургии и химической промышленности, расширению номенклатуры продукции и загрузке мощностей.

Фонду «Самрук-Казына» совместно с рядом министерств поручено обеспечить поиск и привлечение импортного сырья для загрузки отечественных металлургических предприятий.

Министерству энергетики поручено обеспечить выход на проектную мощность завода по производству полипропилена в Атырауской области, а Министерству промышленности — своевременный ввод не менее четырех приоритетных химических проектов в 2026 году.