Бектенов поручил усилить поддержку легкой промышленности

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по развитию легкой промышленности в рамках поручений Президента по диверсификации экономики, передает BAQ.kz.

В совещании приняли участие представители ключевых государственных органов и институтов развития, включая ФНБ "Самрук-Қазына", НПП "Атамекен" и НИХ "Байтерек".

Социальная значимость отрасли

Заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что легкая промышленность играет важную социальную роль.

По его словам, около 60% занятых в отрасли составляют женщины.

Рост производства и зависимость от импорта

Министр промышленности и строительства Ерсаин Нагаспаев представил доклад о текущем состоянии отрасли.

По итогам 2025 года объем производства достиг 260 млрд тенге. С начала 2026 года рост обрабатывающего сектора составил 9,9%, при этом объем производства в легкой промышленности увеличился в 2,2 раза.

Несмотря на положительную динамику, в отрасли сохраняется высокая доля импортной продукции.

Переработка и локализация

Участники совещания обсудили меры по увеличению доли переработки и производства готовой продукции.

Акцент сделан на модернизации предприятий, расширении производственных мощностей, повышении уровня локализации, подготовке кадров и усилении конкурентоспособности казахстанских производителей.

Поддержка бизнеса

Для адресной поддержки предпринимателей действует Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг.

Председатель президиума НПП "Атамекен" Канат Шарлапаев предложил внедрить сертификацию продукции специального назначения для контроля соответствия требованиям безопасности.

"Важной задачей, поставленной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, является укрепление экономического потенциала. С принятием новой Конституции Правительство усиливает развитие обрабатывающего сектора. Итоги четырех месяцев текущего года демонстрируют устойчивый рост переработки. Легкая промышленность имеет высокую социальную значимость. Нам необходимо расширить меры поддержки отечественных товаропроизводителей", - подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам совещания Премьер-министр поручил сформировать модель, которая обеспечит дополнительные стимулы для роста производства и гарантированные рынки сбыта для отечественных компаний.