Бектенов поручил ускорить реформы в медицине и цифровой сфере
В правительстве обсудили ускорение выхода лекарств на рынок, реформы в энергетике и меры по развитию конкуренции.
Сегодня 2026, 15:45
39Фото: primeminister.kz
Олжас Бектенов провёл заседание Комиссии по демонополизации экономики, где обсудили меры по развитию конкуренции и либерализации рынков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.
В заседании приняли участие представители государственных органов, Агентства по защите и развитию конкуренции и фонда Самрук-Қазына.
Основное внимание было уделено выполнению поручений Президента Касым-Жомарт Токаев по дальнейшей либерализации экономики и устранению барьеров на товарных и цифровых рынках.
Одним из ключевых направлений стало сокращение сроков вывода лекарств на рынок - с 3–5 лет до 100 рабочих дней.
Для этого внедряется принцип «единого окна», который объединяет этапы регистрации и экспертизы препаратов.
«Это позволит обеспечить более широкий доступ населения к современным медицинским технологиям», - отметили на заседании.
Цифровизация и связь
Отдельное внимание уделено развитию цифровой инфраструктуры. В частности, обсуждалась верификация мобильных устройств и совершенствование рынка электронного документооборота.
«Законодательное закрепление процедуры верификации обеспечит устойчивость системы регистрации и стабильную работу цифровой инфраструктуры», - сообщил заместитель премьер-министра Жаслан Мадиев.
Энергетика и тарифы
Также рассмотрены вопросы работы Единого закупщика электроэнергии и тарифной политики.
В правительстве намерены синхронизировать реформы в энергетике с общей программой либерализации экономики, включая постепенную отмену перекрёстного субсидирования.
Поручения правительства
По итогам заседания Премьер-министр дал ряд конкретных поручений госорганам.
«Необходимо последовательно устранять барьеры и создавать условия для развития конкуренции во всех ключевых секторах экономики», - подчеркнул Олжас Бектенов.
По итогам заседания Премьер-министр поручил государственным органам обновить реестр государственного имущества, а также подготовить предложения по отмене ограничений на формирование цен и тарифов, за исключением сфер естественных монополий. Кроме того, он указал на необходимость ускорить цифровизацию здравоохранения, закрепить на законодательном уровне правила верификации мобильных устройств, а также продолжить реформирование системы закупок и развитие конкуренции.
