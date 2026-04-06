Олжас Бектенов провёл заседание Комиссии по демонополизации экономики, где обсудили меры по развитию конкуренции и либерализации рынков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

В заседании приняли участие представители государственных органов, Агентства по защите и развитию конкуренции и фонда Самрук-Қазына.

Основное внимание было уделено выполнению поручений Президента Касым-Жомарт Токаев по дальнейшей либерализации экономики и устранению барьеров на товарных и цифровых рынках.

Одним из ключевых направлений стало сокращение сроков вывода лекарств на рынок - с 3–5 лет до 100 рабочих дней.

Для этого внедряется принцип «единого окна», который объединяет этапы регистрации и экспертизы препаратов.

«Это позволит обеспечить более широкий доступ населения к современным медицинским технологиям», - отметили на заседании.

Цифровизация и связь

Отдельное внимание уделено развитию цифровой инфраструктуры. В частности, обсуждалась верификация мобильных устройств и совершенствование рынка электронного документооборота.

«Законодательное закрепление процедуры верификации обеспечит устойчивость системы регистрации и стабильную работу цифровой инфраструктуры», - сообщил заместитель премьер-министра Жаслан Мадиев.

Энергетика и тарифы

Также рассмотрены вопросы работы Единого закупщика электроэнергии и тарифной политики.

В правительстве намерены синхронизировать реформы в энергетике с общей программой либерализации экономики, включая постепенную отмену перекрёстного субсидирования.

Поручения правительства

По итогам заседания Премьер-министр дал ряд конкретных поручений госорганам.

«Необходимо последовательно устранять барьеры и создавать условия для развития конкуренции во всех ключевых секторах экономики», - подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам заседания Премьер-министр поручил государственным органам обновить реестр государственного имущества, а также подготовить предложения по отмене ограничений на формирование цен и тарифов, за исключением сфер естественных монополий. Кроме того, он указал на необходимость ускорить цифровизацию здравоохранения, закрепить на законодательном уровне правила верификации мобильных устройств, а также продолжить реформирование системы закупок и развитие конкуренции.