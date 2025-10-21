Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил ужесточить наказание за утечку персональных сведений граждан. Он отметил, что растут случаи телефонного и интернет-мошенничества, передает BAQ.KZ.

"Зачастую они совершаются с использованием иностранных номеров и устройств, не зарегистрированных в национальной системе. Поэтому министерствам искусственного интеллекта и внутренних дел нужно активизировать работу по пресечению данной незаконной деятельности. Необходимо ужесточить наказание за утечку персональных сведений граждан из баз данных помимо госорганов, также и финансовых организаций, мобильных операторов и частного бизнеса в целом. Следует масштабировать опыт проекта Sim Kids для обеспечения защиты детей в цифровом пространстве", - сказал Бектенов.

Он также также отметил, что при строительстве сооружений связи наблюдается излишняя бюрократия. По слова премьер-министра, порой установка только одного антенно-мачтового сооружения может занимать до одного года.

В условиях масштабной цифровизации надо оптимизировать и значительно ускорить эти процессы, считает Бектенов.

"Поручаю Министерству искусственного интеллекта совместно с Министерством промышленности и строительства и операторами связи в месячный срок выработать конкретные предложения по данному вопросу", - сказал Бектенов.

Также глава Кабмина поручил акиматам помочь операторам связи устранить зоны с плохой связью, предоставив площадки для установки базовых станций.