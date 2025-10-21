Бектенов поручил усилить борьбу с кибермошенничеством и утечками данных
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил ужесточить наказание за утечку персональных сведений граждан. Он отметил, что растут случаи телефонного и интернет-мошенничества, передает BAQ.KZ.
"Зачастую они совершаются с использованием иностранных номеров и устройств, не зарегистрированных в национальной системе.
Поэтому министерствам искусственного интеллекта и внутренних дел нужно активизировать работу по пресечению данной незаконной деятельности.
Необходимо ужесточить наказание за утечку персональных сведений граждан из баз данных помимо госорганов, также и финансовых организаций, мобильных операторов и частного бизнеса в целом.
Следует масштабировать опыт проекта Sim Kids для обеспечения защиты детей в цифровом пространстве", - сказал Бектенов.
Он также также отметил, что при строительстве сооружений связи наблюдается излишняя бюрократия. По слова премьер-министра, порой установка только одного антенно-мачтового сооружения может занимать до одного года.
В условиях масштабной цифровизации надо оптимизировать и значительно ускорить эти процессы, считает Бектенов.
"Поручаю Министерству искусственного интеллекта совместно с Министерством промышленности и строительства и операторами связи в месячный срок выработать конкретные предложения по данному вопросу", - сказал Бектенов.
Также глава Кабмина поручил акиматам помочь операторам связи устранить зоны с плохой связью, предоставив площадки для установки базовых станций.
Самое читаемое
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Ограбление в Лувре: стали известны новые подробности
- Скончался пассажир самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау
- Казахстан и Азербайджан на пути к $1 млрд: что принесёт визит Алиева в Астану