Девушка попала в западню после заманчивого предложения о работе в Мьянме

В Мьянме освободили девушку, которую в начале апреля похитили после предложения работы в Таиланде, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

Выяснилось, что её пригласили на высокооплачиваемую должность переводчика в крупной компании, однако вместо работы она оказалась в руках преступников.

По данным российских представителей, девушку удерживали несколько недель. У неё отобрали документы и пытались принудить к работе в мошенническом центре, где людей заставляют участвовать в обманных схемах.

Операцию по её освобождению провело военное подразделение Мьянмы при сотрудничестве с российскими структурами, включая консульские службы и ведомства, занимающиеся поддержкой соотечественников за рубежом.

После освобождения девушку поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Сообщается, что условия там тяжёлые.

В таких центрах в Мьянме могут находиться десятки тысяч людей, включая иностранцев, которые также стали жертвами подобных схем с «работой за границей».