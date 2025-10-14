  • 14 Октября, 11:40

Бектенов потребовал сосредоточиться на росте доходов казахстанцев

Фото: скриншот из видео

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за девять месяцев текущего года, передает BAQ.KZ.

Глава Кабмина напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить укрепление макроэкономической устойчивости, повышение благосостояния граждан и сдерживание инфляции.

"Требуется больше уделить внимания качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения", — подчеркнул Бектенов.

Он отметил, что экономический рост должен быть не только количественным, но и ощутимым для каждого гражданина страны. По словам Премьер-министра, в центре всех реформ должны стоять интересы людей и улучшение их качества жизни.

 
 

