Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов потребовал от руководителей Минэнерго, "Самрук-Энерго" и KEGOC не допускать срывов строительства новых энергетических объектов и объявил о персональной ответственности за каждый проект, передает BAQ.KZ.

Совещание по развитию электроэнергетики прошло под председательством Бектенова с участием Первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра, министров, а также руководителей национальных энергетических компаний. Обсуждались темпы модернизации существующих мощностей и строительство новых объектов общей мощностью 15,3 ГВт с объемом инвестиций более 13 трлн тенге.

"Все должны максимально мобилизоваться. Все запланированные проекты должны быть реализованы в установленные сроки. Никаких срывов, сдвигов быть не должно. Ваше место работы – не в кабинетах, а на строительных площадках", — подчеркнул Бектенов.

По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, ввод объектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью покрыть потребность экономики в электроэнергии и вывести Казахстан из статуса энергодефицитной страны. К 2029 году ожидается профицит электроэнергии, что создаст условия для роста экспортного потенциала страны.

Среди ключевых проектов — строительство Экибастузской ГРЭС-3 (2 640 МВт), новых теплоэлектроцентралей в Курчатове, Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, а также развитие сетевой инфраструктуры с возведением линий 500 кВ "Шу-Жамбыл-Шымкент" и "Өлке-Қарабатан".

Ранее в стране отмечались задержки по ряду энергетических проектов, что не раз критиковал Президент Казахстана. Бектенов заявил, что теперь контроль за сроками и качеством реализации будет строгим, а ответственность персональной.