Премьер-министр Олжас Бектенов оценил внедрение водосберегающих технологий в Кызылординской области и обозначил приоритеты в водной политике страны, передаёт BAQ.KZ.

В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область Премьер-министр РК Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Главы государства по устойчивому водоснабжению и внедрению водосберегающих технологий в агросекторе.

В Шиелийском районе глава правительства посетил посевные поля крестьянского хозяйства "Ақмая", где используются современные методы полива при выращивании риса, пшеницы и люцерны. Продемонстрированная эффективность рационального водопотребления показала высокие результаты текущего вегетационного периода.

Также премьер-министр ознакомился с работой ключевых гидротехнических объектов, в том числе гидроузла "Айтек", обеспечивающего полив более 13 тыс. га посевных земель и более 120 тыс. га сенокосов, пастбищ и озёрных систем. В рамках облета осмотрен проток "Караозек", играющий важную роль в снабжении водными ресурсами сельхозугодий.

На Кызылординском гидроузле, работающем с 1956 года, премьер заслушал доклады министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова и заместителя акима области Бахыта Жаханова о текущей водохозяйственной ситуации.

"Учитывая нынешние гидрологические условия, особенно остро стоит задача по переводу сельского хозяйства на современные водоэффективные технологии", — подчеркнул Олжас Бектенов.

С 2024 года изменения в Правила инвестсубсидирования и водопользования позволяют предоставлять доступ к воде в приоритетном порядке тем хозяйствам, которые внедрили капельное или дождевальное орошение. Остальные пользователи получают доступ при наличии остаточного ресурса и обязательства перехода на водосбережение.

Проводится диверсификация структуры посевов: до 2030 года будет сокращена площадь под влаголюбивыми культурами (включая рис и хлопок) на 41 тыс. га, с одновременным расширением производства кукурузы и кормов.

Также реализуются меры по мелиорации: в Туркестанской и Кызылординской областях задействованы 118 систем вертикального дренажа и 243 насосных агрегата, внедряется практика повторного использования коллекторно-дренажных вод и ночного полива.