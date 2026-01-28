Премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал работу акиматов и национальной компании Kazakh Invest за недоработки и препятствование реализации инвестиционных проектов, передает BAQ.KZ.

На совещании по вопросам привлечения инвестиций глава Правительства заявил, что из 25 проектов, направленных в регионы для реализации, активная работа ведется только по трем.

"Недопустимо, когда инвестор, готовый вкладывать средства в экономику страны, месяцами не может получить элементарные технические условия или правоустанавливающие документы. Это прямые потери для экономики", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что защита прав инвесторов и создание благоприятного инвестиционного климата являются общей задачей всех государственных органов. В этой связи Правительству поручено обеспечить полное взаимодействие с новым Комитетом по защите прав инвесторов, функции инвестиционного омбудсмена переданы Генеральному прокурору.

Также Бектенов подверг критике деятельность Kazakh Invest и акиматов за недостаточное сопровождение уже одобренных проектов. Председателю правления АО "НК Kazakh Invest" Султангали Кинжакулову объявлено замечание.

По итогам совещания госорганам поручено в трехдневный срок принять все необходимые решения по оставшимся инвестиционным проектам. В случае отсутствия конкретных результатов будет рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц.

Все материалы по фактам воспрепятствования деятельности инвесторов переданы в Генеральную прокуратуру.