Администрация президента США Дональда Трампа объявила о подготовке к массовым увольнениям федеральных служащих из-за приостановки работы правительства, передаёт BAQ.KZ.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, речь может идти о тысячах сотрудников, которых затронет вынужденная мера.

"Это, вероятно, будут тысячи человек. Печально, что Административно-бюджетному управлению и всей команде Белого дома приходится заниматься этим", — заявила Ливитт, подчеркнув, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на демократах в Конгрессе, а не на президенте-республиканце.

Частичная приостановка работы федеральных учреждений — так называемый шатдаун — наступила в полночь 1 октября после того, как Конгресс не смог утвердить бюджет. Теперь тысячи госслужащих могут потерять работу или быть отправлены в неоплачиваемые отпуска до возобновления финансирования.