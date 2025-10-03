Белый дом готовит масштабные увольнения на фоне шатдауна в США
Тысячи госслужащих могут потерять работу.
Администрация президента США Дональда Трампа объявила о подготовке к массовым увольнениям федеральных служащих из-за приостановки работы правительства, передаёт BAQ.KZ.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, речь может идти о тысячах сотрудников, которых затронет вынужденная мера.
"Это, вероятно, будут тысячи человек. Печально, что Административно-бюджетному управлению и всей команде Белого дома приходится заниматься этим", — заявила Ливитт, подчеркнув, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на демократах в Конгрессе, а не на президенте-республиканце.
Частичная приостановка работы федеральных учреждений — так называемый шатдаун — наступила в полночь 1 октября после того, как Конгресс не смог утвердить бюджет. Теперь тысячи госслужащих могут потерять работу или быть отправлены в неоплачиваемые отпуска до возобновления финансирования.
