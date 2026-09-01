США получают контроль над 65 млрд баррелей нефти Венесуэлы

Белый дом объявил о соглашении с Венесуэлой, по которому США получают контроль над месторождениями с запасами больше 65 млрд баррелей нефти. В Вашингтоне называют это крупнейшей нефтяной сделкой в истории, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Информационную справку по документу опубликовали в понедельник. Подписи под соглашением поставили госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Как устроена сделка

Временные власти Венесуэлы выдали частной компании North American Blue Energy Partners концессии на 17 месторождений сроком на сто лет. Доказанные запасы этих участков и составляют те самые 65 млрд баррелей.

Взамен компания передала Управлению стратегического капитала США 35 % в своей материнской структуре. В Белом доме оценивают это в сотни миллиардов долларов стоимости и дивидендов.

Госдепартамент получил право выкупать 20 % всей добычи по себестоимости, с текущих и будущих месторождений. Эту нефть собираются направить на пополнение Стратегического нефтяного резерва США.

На оставшиеся 80 % у Госдепартамента есть право преимущественной покупки. В Белом доме объясняют это необходимостью иметь гарантированный источник энергии в чрезвычайных ситуациях.

Контроль над самой компанией прописан жестко. США могут накладывать вето на назначение директоров, большинство из которых обязаны быть американскими гражданами. Соглашение подчиняется американскому праву и юрисдикции американских судов.

Эта сделка обеспечивает наше энергетическое доминирование на следующее столетие, и все это без каких-либо затрат для Соединенных Штатов, - говорится в справке Белого дома.

Что получает Венесуэла

Компания намерена вложить до 100 млрд долларов в новую нефтяную инфраструктуру. В Белом доме говорят, что это подтолкнет экономический рост и создаст тысячи рабочих мест в стране.

За первые двадцать пять лет от компании ожидают 200 млрд долларов роялти и налоговых выплат. Концессии регулирует новый венесуэльский закон об углеводородах, принятый при поддержке США.

Американская сторона обещает следить и за расходованием этих денег, чтобы они шли в интересах венесуэльского народа.

Внутри Венесуэлы соглашение встретили без единодушия. Против выступили и оппозиция, и часть сторонников жесткой линии.

Зачем это Вашингтону

В справке Белого дома прямо говорится о возвращении доктрины Монро, то есть подхода, при котором Вашингтон предостерегает другие державы от вмешательства в дела Западного полушария.

Большинством месторождений, которые переходят к новой компании, раньше управляли российские и китайские фирмы либо люди из окружения Николаса Мадуро и Уго Чавеса.

Задача формулируется откровенно. США выстраивают надежные и защищенные цепочки поставок в своем полушарии и вытесняют оттуда российский и китайский бизнес.