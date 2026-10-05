Белый дом следит за возможной вспышкой чумы в России

Администрация президента США Дональда Трампа следит за ситуацией вокруг возможного случая лёгочной чумы в Иркутской области. Об этом сообщил Axios со ссылкой на представителя американской администрации. Поводом стала смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой. Она умерла 2 октября после тяжёлой пневмонии. Около 200 человек, которые могли контактировать с ней, находятся под медицинским наблюдением, а в нескольких медучреждениях введён карантин.

При этом российские власти пока не подтвердили, что женщина умерла от чумы. По данным Роспотребнадзора, причиной смерти стала пневмония неустановленной этиологии. Ведомство также заявило, что микроорганизмов, связанных с её работой, у неё не обнаружили.

Axios отмечает, что американские власти вместе с другими ведомствами внимательно следят за ситуацией. На данный момент данных о передаче инфекции от человека к человеку нет.