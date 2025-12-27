Береговая охрана Турции спасла 38 нелегальных мигрантов в Эгейском море
Лодка с людьми потеряла ход из-за неисправности двигателя.
Сегодня, 10:38
43Фото: Haber Global
В западной турецкой провинции Измир сотрудники Береговой охраны провели операцию по спасению нелегальных мигрантов, оказавшихся в бедственном положении в Эгейском море, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Haber Global.
Инцидент произошёл у побережья района Сеферихисар. По данным ведомства, лодка с людьми потеряла ход из-за неисправности двигателя и не могла самостоятельно продолжить движение.
После поступления сигнала на место были направлены мобильные группы Береговой охраны. В ходе операции с борта судна были эвакуированы 38 человек, в том числе один ребёнок.
Все спасённые были доставлены на берег и переданы компетентным службам для проведения дальнейших процедур в соответствии с действующим законодательством.
