

В западной турецкой провинции Измир сотрудники Береговой охраны провели операцию по спасению нелегальных мигрантов, оказавшихся в бедственном положении в Эгейском море, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Haber Global.

Инцидент произошёл у побережья района Сеферихисар. По данным ведомства, лодка с людьми потеряла ход из-за неисправности двигателя и не могла самостоятельно продолжить движение.

После поступления сигнала на место были направлены мобильные группы Береговой охраны. В ходе операции с борта судна были эвакуированы 38 человек, в том числе один ребёнок.

Все спасённые были доставлены на берег и переданы компетентным службам для проведения дальнейших процедур в соответствии с действующим законодательством.