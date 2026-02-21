В Городском кардиологическом центре Алматы врачи совершили настоящее медицинское чудо — спасли жизнь 37-летней беременной женщины и её ребёнка. Сложнейшая симультантная операция, проведённая в экстренном порядке, стала единственным шансом для матери и малышки, передает BAQ.KZ.

По информации министерства здравоохранения, пациентка поступила в крайне тяжёлом состоянии на сроке 30 недель беременности. Врачи диагностировали у неё расслаивающую аневризму от корня аорты до брюшной ее части — смертельно опасное состояние, при котором счёт может идти на минуты.

Ситуация осложнялась врождённым пороком сердца — критическим стенозом двустворчатого аортального клапана. Ранее женщина проживала в Китае и наблюдалась там у специалистов, однако резкое ухудшение состояния потребовало срочной медицинской помощи уже в Казахстане.

С учётом угрозы для двух жизней - матери и ребенка, тактика ведения была выстроена на принципах мультидисциплинарного менеджмента с оперативным подключением профильных специалистов.

Операцию совместно с акушерами-гинекологами Городской перинатальный центр №2 провела руководитель отдела охраны здоровья матери и ребёнка Управления общественного здравоохранения Алматы Жадыра Ахметова.

На первом этапе врачи выполнили экстренное кесарево сечение. На свет появилась девочка весом всего 1450 граммов. Сразу после родоразрешения медики приступили ко второму, ещё более сложному этапу спасения — операции на открытом сердце матери.

Кардиохирурги под руководством директора Городского кардиологического центра Ермагамбета Куатбаева провели высокотехнологичную операцию Bentall–De Bono с имплантацией механического протеза. Это сложнейшее вмешательство позволило устранить угрозу разрыва аорты и стабилизировать состояние пациентки.

Благодаря высочайшему профессионализму врачей, их оперативности и слаженной работе удалось сохранить жизни матери и ребёнка.

Сегодня женщина находится в Городском кардиологическом центре, её состояние стабильное, она идёт на поправку. Новорождённая девочка остаётся под круглосуточным наблюдением врачей-реаниматологов Городского перинатального центра №2.

Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое, с улучшением в динамике, медики продолжают бороться за её жизнь.