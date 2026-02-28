Осужденные за коррупционные преступления граждане могут лишиться права быть избранными в представительные органы власти. Об этом заявил Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, передает BAQ.KZ со ссылкой на генпрокуратуру.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях соответствующей нормы проекта Конституции, глава надзорного ведомства подчеркнул, что Основной закон — это не рядовой нормативный акт.

«Конституция — это начало начал, которое формирует не только правовые, но и нравственные, морально-этические ценности общества и государства», — отметил он.

По словам Асылова, предлагаемое положение будет распространяться на всех граждан, намеренных баллотироваться в представительные органы любого уровня — в Курултай, маслихаты, а также на должность Президента.

Генпрокурор добавил, что данная норма соответствует положениям Конвенция ООН против коррупции, предусматривающей возможность лишения лиц, осужденных за коррупцию, права занимать публичные должности.