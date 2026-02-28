Берик Асылов: осужденные за коррупцию не смогут избираться в представительные органы
Данная норма соответствует положениям Конвенция ООН против коррупции.
Осужденные за коррупционные преступления граждане могут лишиться права быть избранными в представительные органы власти. Об этом заявил Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, передает BAQ.KZ со ссылкой на генпрокуратуру.
Отвечая на вопрос о возможных последствиях соответствующей нормы проекта Конституции, глава надзорного ведомства подчеркнул, что Основной закон — это не рядовой нормативный акт.
«Конституция — это начало начал, которое формирует не только правовые, но и нравственные, морально-этические ценности общества и государства», — отметил он.
По словам Асылова, предлагаемое положение будет распространяться на всех граждан, намеренных баллотироваться в представительные органы любого уровня — в Курултай, маслихаты, а также на должность Президента.
Генпрокурор добавил, что данная норма соответствует положениям Конвенция ООН против коррупции, предусматривающей возможность лишения лиц, осужденных за коррупцию, права занимать публичные должности.
«Конституционный запрет станет сигналом обществу о нетерпимости государства к коррупции и будет способствовать укреплению доверия граждан к институтам власти», — подчеркнул Берик Асылов.