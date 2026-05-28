Обвиняемый в смертельном ДТП в Алматы расплакался в суде

В ходе предварительного слушания в суде по делу, связанному с ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, подозреваемый принес извинения стороне потерпевших, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Подозреваемый заявил, что ранее у него не было возможности извиниться перед потерпевшей стороной.

"Я готов понести наказание по закону. Ни одно слово не сможет вернуть погибших. Я готов помочь, чем смогу. Я не могу простить себя. Я вас тоже не забуду", – заявил подозреваемый.

Напомним, сегодня в Алматы проходит предварительное слушание по делу о дорожно-транспортном происшествии. Сторона защиты подозреваемого попросила провести судебный процесс в онлайн-формате, а также запретить фото- и видеосъёмку для представителей СМИ. Подозреваемый сообщил, что у него трое несовершеннолетних детей.

Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы.

Ранее сообщалось, что по делу о ДТП, в котором погибли три человека в Алматы, был оглашён обвинительный акт.

Трагедия произошла в ночь на 21 марта 2026 года. Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и два пассажира погибли на месте.

Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта. От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности. На должность заместителя начальника Департамента полиции города Алматы был назначен полковник полиции Галым Саргулов.

После этого резонансного ДТП со смертельным исходом в Алматы граждане потребовали открытого судебного процесса.