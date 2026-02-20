Распоряжением Главы государства Берик Шолпанкулов освобождён от должности заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан, передает BAQ.KZ

Как сообщается, решение принято на основании его личного заявления.

Шолпанкулов родился 4 марта 1976 года.

В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и АХД»; в 2016 году - магистратуру Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Лидера Нации.

Трудовую деятельность он начал в 1996 году с должности эксперта отдела по управлению текущими остатками наличности управления наличности Департамента казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

С октября 2001 года по июль 2004 года – занимал должность начальника Управления наличности и учета государственных обязательств Министерства финансов Республики Казахстан.

С июля 2004 года по декабрь 2008 года - заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

С декабря 2008 года по июнь 2014 года - вице-министр финансов Республики Казахстан.

С июня 2014 года по октябрь 2016 года - заместитель Министра обороны Республики Казахстан по экономике и финансам.

С ноября по декабрь 2016 года - председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

С декабря 2016 года по март 2019 года - вице-министр финансов Республики Казахстан.

С марта 2019 года до апреля 2021 года – первый вице-министр финансов Республики Казахстан.

5 апреля 2021 года распоряжением Президента был назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан.