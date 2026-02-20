Берик Шолпанкулов освобождён от должности зампреда Нацбанка
Распоряжением Главы государства Берик Шолпанкулов освобождён от должности заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Как сообщается, решение принято на основании его личного заявления.
Шолпанкулов родился 4 марта 1976 года.
В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и АХД»; в 2016 году - магистратуру Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Лидера Нации.
Трудовую деятельность он начал в 1996 году с должности эксперта отдела по управлению текущими остатками наличности управления наличности Департамента казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
С октября 2001 года по июль 2004 года – занимал должность начальника Управления наличности и учета государственных обязательств Министерства финансов Республики Казахстан.
С июля 2004 года по декабрь 2008 года - заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
С декабря 2008 года по июнь 2014 года - вице-министр финансов Республики Казахстан.
С июня 2014 года по октябрь 2016 года - заместитель Министра обороны Республики Казахстан по экономике и финансам.
С ноября по декабрь 2016 года - председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.
С декабря 2016 года по март 2019 года - вице-министр финансов Республики Казахстан.
С марта 2019 года до апреля 2021 года – первый вице-министр финансов Республики Казахстан.
5 апреля 2021 года распоряжением Президента был назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
