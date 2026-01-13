По данным источников, четыре нефтяных танкера были сбиты беспилотниками возле нефтяного терминала КПК в России, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Во вторник в Черном море четыре нефтяных танкера, принадлежащие греческой компании, были атакованы неопознанными беспилотниками по пути к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) у российского побережья, сообщили Reuters восемь источников.

Пока неясно, кто стоит за атакой беспилотника. Украина не сразу прокомментировала недавние атаки. Коммунистическая партия Украины отказалась комментировать нападение.