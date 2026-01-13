Беспилотники атаковали танкеры возле нефтяного терминала КТК в России
Сегодня, 17:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
107Фото: ria.ru
По данным источников, четыре нефтяных танкера были сбиты беспилотниками возле нефтяного терминала КПК в России, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Во вторник в Черном море четыре нефтяных танкера, принадлежащие греческой компании, были атакованы неопознанными беспилотниками по пути к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) у российского побережья, сообщили Reuters восемь источников.
Пока неясно, кто стоит за атакой беспилотника. Украина не сразу прокомментировала недавние атаки. Коммунистическая партия Украины отказалась комментировать нападение.
29 ноября украинский беспилотник повредил одну из трех основных пристаней ЦПК вблизи порта Новороссийск, что привело к снижению экспорта и добычи нефти в Казахстане.
По данным источника, знакомого с ситуацией, добыча нефти и газового конденсата в Казахстане за период с 1 по 12 января сократилась на 35% по сравнению со средним показателем за декабрь, главным образом из-за ограничений на экспорт через терминал на Черном море.
Министерство энергетики Казахстана заявило во вторник, что компания CPC продолжает экспорт нефти через одну пристань.
Согласно данным LSEG, один из танкеров, Delta Harmony, находится под управлением греческой компании Delta Tankers и, по информации источников, должен был загрузить нефть казахстанского производства от компании Tengizchevroil, подразделения американской нефтяной компании Chevron (CVX.N).
Еще одно судно, "Матильда", находится под управлением греческой компании "Тенамарис" и, как ожидалось, должно было отгружать нефть из Карачаганака, добавили источники.
Представитель компании Thenamaris подтвердил, что судно Matilda было поражено двумя беспилотниками, когда находилось в балластном состоянии в 30 милях от CPC.
– По предварительным оценкам, никто не пострадал, судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, которые полностью подлежат ремонту. Судно, несмотря на свою мореходность, сейчас отплывает из этого района, — заявил представитель компании.
Компания Delta Tankers не сразу ответила на запросы Reuters о комментариях.
Два источника в сфере морской безопасности сообщили, что на борту, по имеющимся данным, вспыхнул пожар, который был быстро потушен.
По словам трех источников, еще два нефтяных танкера, Freud, принадлежащий греческой компании TMS, и Delta Supreme, принадлежащий компании Delta Tankers, также были поражены беспилотниками вблизи терминала CPC.
По трубопроводу CPC нефть транспортируется на терминал "Южная Озереевка" на Черном море, расположенный недалеко от Новороссийска на юге России.
Самое читаемое
- Авто мечты откладываются: автолизинг оказался слишком дорогим для казахстанцев
- В отдаленном селе Кызылординской области открылась школа на 150 мест
- "Едет почти бесшумно": как жители Астаны реагируют на тестовый запуск LRT
- Убийство 21-летней девушки в Шымкенте: подозреваемый был знаком с погибшей
- Плакал и снимал на видео: конфликт со студентом из Индии в Шымкенте попал в Сеть