Беспилотники атаковали танкеры возле нефтяного терминала КТК в России

Фото: ria.ru
 
По данным источников, четыре нефтяных танкера были сбиты беспилотниками возле нефтяного терминала КПК в России, передает  BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
 
Во вторник в Черном море четыре нефтяных танкера, принадлежащие греческой компании, были атакованы неопознанными беспилотниками по пути к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) у российского побережья, сообщили Reuters восемь источников.
 
Пока неясно, кто стоит за атакой беспилотника. Украина не сразу прокомментировала недавние атаки. Коммунистическая партия Украины отказалась комментировать нападение.
 
29 ноября украинский беспилотник повредил одну из трех основных пристаней ЦПК вблизи порта Новороссийск, что привело к снижению экспорта и добычи нефти в Казахстане.

Согласно данным LSEG, один из танкеров, Delta Harmony, находится под управлением греческой компании Delta Tankers и, по информации источников, должен был загрузить нефть казахстанского производства от компании Tengizchevroil, подразделения американской нефтяной компании Chevron (CVX.N).
 
Еще одно судно, "Матильда", находится под управлением греческой компании "Тенамарис" и, как ожидалось, должно было отгружать нефть из Карачаганака, добавили источники.

Два источника в сфере морской безопасности сообщили, что на борту, по имеющимся данным, вспыхнул пожар, который был быстро потушен.
По словам трех источников, еще два нефтяных танкера, Freud, принадлежащий греческой компании TMS, и Delta Supreme, принадлежащий компании Delta Tankers, также были поражены беспилотниками вблизи терминала CPC.
По трубопроводу CPC нефть транспортируется на терминал "Южная Озереевка" на Черном море, расположенный недалеко от Новороссийска на юге России.

