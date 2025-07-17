На Талгарской трассе и других аварийно-опасных участках Алматинской области полицейские усилили надзор за дорожной ситуацией, внедрив современные цифровые технологии и скрытое патрулирование, передает BAQ.KZ. В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" местные правоохранители начали активное использование инновационных решений, направленных на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и предупреждение грубых нарушений ПДД.

Только за первое полугодие 2025 года в регионе было зарегистрировано 1447 ДТП. В ответ на эту тревожную статистику, на одном из самых аварийных направлений — Талгарской трассе — внедрена система скрытого надзора. В числе нововведений — беспилотники, которые с воздуха фиксируют опасные маневры водителей, а также интеллектуальная система EKIN PATROL, представляющая собой патрульный автомобиль нового поколения. Этот автомобиль автоматически распознает номера, скорость, наличие страховки и другие важные параметры, помогая полицейским оперативно выявлять нарушения.

Кроме того, для повышения эффективности контроля задействованы автомобили без опознавательных знаков, которые фиксируют нарушения в реальном времени, обеспечивая незаметное, но эффективное патрулирование.

За первое полугодие 2025 года было зафиксировано почти 110 тысяч нарушений правил дорожного движения, среди которых: управление неисправным транспортом, выезд на встречную полосу, управление в состоянии алкогольного опьянения и множество случаев нарушения правил остановки, стоянки и перехода дороги пешеходами.

В полиции подчеркивают, что основной целью всех этих мероприятий является не наказание, а предотвращение аварий и сохранение жизней. "Контроль существует всегда — даже если он незаметен. Мы стремимся изменить поведение водителей и сформировать культуру движения, основанную на уважении и ответственности. Технологии помогают нам предотвращать аварии", — отмечают в ведомстве.

Полицейские призывают граждан соблюдать правила дорожного движения и уважать других участников.