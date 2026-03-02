Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и аким Астаны Женис Касымбек проинспектировали ключевые объекты системы легкорельсового транспорта (LRT) в столице. Им продемонстрировали работу Единого диспетчерского центра и беспилотные поезда, передает корреспондент BAQ.KZ.

Главным пунктом визита стало депо, где завершается подготовка Единого диспетчерского центра. Он будет управлять движением поездов, координировать работу светофоров и общественного транспорта на линии LRT.

Также были осмотрены станции «Әуежай», «Бәйтерек» и «Дом министерств». В настоящее время линия находится на этапе тестовой эксплуатации — поезда проходят испытания более 12 часов в сутки.

Сообщается, что составы будут работать без машинистов, они адаптированы к низким температурам и оснащены системой снижения шума. Интервал движения поездов составит от 5 до 10 минут, а путь от вокзала «Нурлы жол» до международного аэропорта займёт около 40 минут.

Ожидается, что запуск пассажирских перевозок на линии LRT состоится в ближайшие месяцы после завершения всех испытаний.