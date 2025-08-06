С января 2026 года обеспечение лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом будет осуществляться через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Однако это не означает исключение диабетиков из числа получателей бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

"Пациенты с диабетом не выпадают из бесплатной помощи. Возмещение стоимости лекарств будет производиться либо за счёт самих граждан, либо за счёт работодателя, либо за счёт государства. Более того, в качестве дополнительного источника финансирования теперь подключаются местные исполнительные органы", – подчеркнул вице-министр.

По его словам, подавляющее большинство пациентов, получающих препараты по линии Минздрава, относятся к экономически активному населению. Это означает, что они могут без существенной нагрузки на семейный бюджет самостоятельно уплачивать взносы в ОСМС и получать доступ к полному пакету медицинской помощи, включая современное лекарственное обеспечение.

"Те пациенты, у которых нет такой возможности, отнесены к уязвимым категориям. Сейчас их порядка 1200 человек, и для них предусмотрено возмещение расходов на препараты за счёт местных исполнительных органов", – пояснил Нурлыбаев.

Он добавил, что система работает адресно: те, кто имеет возможность оплачивать взносы, должны стать участниками страховой медицины, а уязвимые группы — получают поддержку со стороны государства и акиматов.