На Филиппинах полиция задержала 17 человек, устроивших беспорядки во время массовых протестов против коррупции в столице страны, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на AP.

По данным правоохранительных органов, задержанные — одетые в чёрное и носившие маски — подожгли шины грузовика, заблокировавшего дорогу, и забросали камнями полицейских, охранявших мост и прилегающие улицы, ведущие к президентскому дворцу в Маниле.

Инцидент сопровождался кратковременным хаосом, но не затронул тысячи мирных демонстрантов, которые собрались в других районах столицы. Из-за вспышки насилия в президентском дворце Малакананг был введён временный режим безопасности: подъездные дороги перекрыли силовики.

Массовые мирные акции

Параллельно в городе прошли две крупные мирные демонстрации. По оценкам, около 18 тысяч человек собрались в национальном парке Манилы и у мемориала демократии вдоль главной автомагистрали EDSA. Участники акций требовали прозрачности и решительных мер против коррупции.

Позиция полиции

После задержания нарушителей полиция заявила, что ситуация "взята под контроль", но предупредила, что проявления насилия и вандализма не будут допускаться.

"Мы уважаем право граждан на мирные собрания, однако настоятельно призываем всех сохранять спокойствие и воздерживаться от насилия", — говорится в официальном заявлении полиции.