В Костанае разгорается новый строительный скандал. Прямо на месте детского футбольного поля, в самом сердце города, планируют возвести два многоэтажных дома. Спортивная площадка расположена рядом с Парком Победы - в одном из самых зелёных и тихих районов, который считается элитным. И это не первая стройка в этой зоне: за последние годы вокруг парка новостройки растут, как грибы, и практически каждая сопровождается скандалом. Очередная точечная застройка вызвала возмущение у местных жителей: они уверены, что зелёную зону просто добивают. Энергетики тоже бьют тревогу - для новых домов банально нет мощностей, сети перегружены. На этом фоне особенно абсурдной выглядит ситуация в новых микрорайонах на окраине города: там уже несколько лет простаивает готовая инфраструктура с подведёнными коммуникациями. Почему строят там, где нельзя, и игнорируют места, где уже всё готово? В этих вопросах разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Как забирают последнее зелёное

О том, что вместо большого и популярного среди детей футбольного поля на стадионе "Жастар" вырастут многоэтажки, жители Костаная узнали постфактум. Спортивная площадка находится в престижном районе города - рядом с Парком Победы и элитным ЖК "Победа".

Во второй половине июня горожан пригласили на общественные слушания. Казалось бы - чтобы обсудить судьбу поля. Но на деле - чтобы поставить в известность: двух домов не избежать, обсуждаются лишь высота и сроки. Такой подход вызвал волну возмущения.

На встрече присутствовали заказчик проекта - ТОО "Зерде плюс" и разработчик - ТОО "Колдау". И тут выяснилось главное: восемь и три этажа - именно так будут выглядеть новые дома, которые "вписаны" в Генеральный план. Земля под "Жастаром", как оказалось, давно в частной собственности.

Формально всё по правилам. Но фактически костанайцы лишаются ещё одного зелёного и спортивного пространства.

О том, что земля под футбольным полем уже давно в частной собственности, жители Костаная узнали только сейчас - когда стало поздно что-либо изменить.

Особое возмущение вызвало это у жильцов элитного ЖК, из окон которого и открывается вид на стадион "Жастар". В комплексе проживает более 400 человек - и теперь все они рискуют остаться не только без зелёной зоны и тишины, но и под натиском пыли, шума и строительной техники.

Но главная потеря - не комфорт. Это был один из немногих бесплатных спортивных объектов, куда приходили дети со всего района. Теперь стадион снесут, чтобы построить две многоэтажки: восьми- и трёхэтажную.

"Как вообще власти допускают, чтобы у детей забирали стадион? Везде говорят, что нужно больше строить площадок, развивать детский спорт, а тут просто лишают футбольного поля! Неужели нельзя найти другое место для застройки домов?" - возмутилась одна из жильцов дома ЖК "Победа" Ирина Кузовая.

Председатель ОСИ жилого комплекса Сауле Хусаинова интересовалась от имени всех жильцов, как решится вопрос с инженерными коммуникациями, в частности, с тепловыми сетями.

"От нашего дома, можно сказать, был запитан стадион "Жастар". То есть, теплоснабжение шло через наш подвал. Если вместо стадиона будут дома, они тоже будут получать тепло через нас? - спросила на слушаниях Сауле Хусаинова.

Главный инженер ТОО "Колдау" Ольга Туманова ответила, что компания будет ставить свою трансформаторную подстанцию, а также проведет от нее электроснабжение.

"Что касается теплоснабжения, то так не должны быть, чтобы оно шло через ваш дом и отапливало стадион или другие объекты, поэтому все коммуникации нужно выносить за пределы жилой застройки", - пояснила Туманова.

На шквал вопросов от жителей представители застройщика ответили в духе "всему своё время": сейчас, мол, обсуждают только план детальной планировки, а про коммуникации, сети и прочие детали поговорим потом, когда (и если) начнут рабочий проект. То есть ни инженерных расчётов, ни гарантий инфраструктурной обеспеченности пока нет.

Разработчик ПДП сообщил, что под два дома, включая парковки и двор, выделят 17,5 гектара - почти всю территорию нынешнего стадиона. В ответ на обеспокоенность горожан застройщики попытались смягчить картину обещаниями: будет озеленение и пешеходные дорожки. Но людей такими дежурными формулировками уже не успокоишь - слишком часто подобные обещания оказывались пустыми словами.

Просили 100 гектаров земли

У владельца участка есть все формальные права реализовывать свою идею жилой застройки вплоть до 2035 года. А это значит, что сроки начала строительства - дело неопределённое: ни рабочего проекта, ни графика работ пока нет. Но собравшихся на слушания такой расплывчатый ответ возмутил: слишком уж он напоминал затяжную игру в молчанку, за которой часто прячутся откровенно спорные проекты.

Люди напомнили, что это не первый подобный "сеанс согласования". Ещё в конце прошлого года с тем же самым заказчиком уже проходили слушания, и тогда масштабы намерений были куда более пугающими: речь шла не о 17,5 гектара, а почти о 90. То есть аппетиты застройщика с тех пор формально поумерились, но доверия у горожан это не прибавило - слишком многое происходит кулуарно, слишком часто их ставят перед фактом.

"Осенью нам в открытую заявили: застройщику нужно не много и не мало - 100 гектаров! Весь квадрат между улицами Шипина, Алтынсарина, Бородина и Победы. То есть планировалось снести не только стадион, но и полрайона с частным сектором. А теперь что - этот грандиозный ПДП признан недействительным?" - с возмущением спрашивали жители, перекрикивая друг друга.

Особенно остро реагировали владельцы тех самых частных домов и участков, чьи владения год назад чуть было не попали под "бульдозер" строительных планов. Люди рассказали, что после прошлогодних слушаний их недвижимость резко обесценилась - желающих купить жильё в зоне возможного сноса не осталось. "Кто купит дом, если завтра его сравняют с землёй ради чьей-то восьмиэтажки?" - риторически замечали собравшиеся.

Заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Ирина Ермолина ответила на все эти вопросы и возмущения собравшихся довольно обтекаемо. Она пояснила, что на прошлый план детальной планировки, действительно включающего жилую застройку на 100 гектарах, у заказчика работ не хватило мощностей.

"В связи с чем он подал заявку на сокращение площади до 17,5 гектаров земли. На эту площадь он сейчас переутверждает новый план детальной планировки. На данный момент мы обсуждаем ПДП только в этих границах. По использованию заказчиков остальной территории сейчас ответы дать не могу, обращайтесь за информацией в рабочем порядке", - сказала заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства.

Жители в шоке

Но если сам застройщик добровольно уменьшил площадь застройки, выходит, у него в собственности вовсе не 17,5 гектаров, а все 100? И если завтра ТОО "Зерде плюс" решит, что мощностей хватает - стройка может двинуться дальше? А это значит, что судьба сотен частных домов и участков лишь вопрос времени и желания частной компании, которой, как оказалось, принадлежит едва ли не самый лакомый кусок города?

На эти ключевые вопросы жители Костаная так и не получили ответов. Как и на главный: каким образом столь огромный участок, включая детский стадион и жилой сектор, оказался в частных руках? Кто и когда в акимате дал на это зелёный свет? Под какие цели продали землю и почему людей заранее не поставили в известность?

Сами владельцы частных домов, расположенных напротив стадиона "Жастар", признались: они в полном шоке. Ещё год назад они узнали, что их улицы включены в зону предполагаемой застройки - и с тех пор живут в страхе: кто купит жильё, которое в любой момент может пойти под снос?

"Я живу в этом доме уже несколько десятков лет, дом достался от родителей. Съезжать никуда не планирую. Но в прошлом году узнала, что мы попадаем под снос. Была в шоке. Получается, могу остаться без жилья? Дом у нас не новый, много за него не дадут, а что мы купим за деньги, которые нам компенсируют? Продать его тоже сейчас нереально", - сетует жительница дома по ул. Бородина, 150 Наталья Гончар.

Еще одна семейная пара Каримовых, проживающая в частном доме по ул. Шипина, пожаловалась на то, что недавно сделали ремонт дома, благоустроили территорию.

"Никуда съезжать не планировали. Но, как понимаем, сейчас тенденция такая - избавляться от частной застройки и строить многоэтажки. Все лезут в центр и в самые зеленые части города. И все уже решили без нас. Не знаю, что будем делать, но пока вроде застройщик не претендует на наши дома, значит, будет ждать", - говорят супруги.

Жителей тревожит и ещё один немаловажный момент. Пока частные компании наперебой штампуют планы детальной планировки, спешно втискивая многоэтажки куда только можно, в Костанае готовятся пересматривать главный градостроительный документ - генеральный план города. Об этом недавно заявил аким Костаная Марат Жундубаев, отметив, что на корректировку генплана уже выделены бюджетные средства.

Возникает логичный вопрос: не окажутся ли все эти частные ПДП, разработанные до принятия обновлённого генерального плана, просто бумажками без юридической силы?

В акимате на это ответили однозначно: все уже разработанные планы детальной планировки будут учтены при корректировке генплана. Но что именно кроется за этим расплывчатым "учтены" - для горожан остаётся загадкой.

Электрики против бизнеса?

На тех же слушаниях костанайцам преподнесли ещё одну новость: в районе между улицей Карбышева и проспектом Абая, на участке площадью 11 гектаров, планируют возвести крупный автосалон с сервисным центром. Однако бурю недовольства вызвал не только сам факт очередной коммерческой застройки в плотной городской среде, но и реакция энергоснабжающей организации. Представители ресурсников открыто заявили: мощностей не хватает даже для уже утверждённых объектов, а тут ещё один прожорливый проект. Возникает вопрос - для кого и за чей счёт город вынужден будет тянуть электричество?

"Проектируемая территория под бизнес-объект располагается в зоне общественно-делового и производственно-коммерческого назначения. Это означает, что жилищное строительство как в данный момент, так и в перспективе, на этом участке невозможно. Автосалон с сервисным центром будет располагаться на земельном участке по адресу ул. Карбышева, 133. Согласно эскизному проекту, здание представляет собой современный двухэтажный объект. Внутри здания расположится торговая зона, кафе, складские и административные помещения, зона выдачи автомобилей, переговорная. Все объекты по соседству останутся и сохранят свое функционирование", - прокомментировала строительство нового бизнес-объекта заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Ирина Ермолина.

Главный инженер ТОО "Межрегионэнерготранзит" Виктор Кирий прямо на слушаниях поставил застройщика на место. Он заявил, что в плане детальной планировки будущего автосалона вообще не указано, откуда объект будет брать электричество.

"В этом районе нет свободных мощностей. И не появится как минимум в ближайшие четыре года. Без электроэнергии вы не запустите ни лампочку, ни подъёмник. А мы технические условия вам просто не дадим. Так зачем вообще начинать строительство, если работать не сможете?" - резонно поинтересовался инженер.

Собственник земельного участка Арман Ракпанов пояснил, что электроэнергии для открытия его будущего автосалона нужно немного. По его словам, он уже вел разговор о перераспределении ему неиспользуемых другими частными компаниями электрических мощностей. И другая организация, выдающая технические условия на подключение к электросетям, обещала дать добро на электричество.

Однако Виктор Кирий возразил, что передавать так называемые "свободные мощности" другие частники, которые используют электроэнергии меньше, чем забронировали, просто так никому не могут. Во всяком случае те, которые получили технические условия до 2022 года.

"Свободные мощности есть только у тех потребителей электроэнергии, которые получили их после 2022 года. С ними можно договариваться, но это очень сложно. Редко кто делится своими неиспользованными мощностями, потому что сосед попросил. Большинство резервировало определенное количество электромощностей, чтобы в будущем расширять производство и соответственно, рассчитывать на них", - констатировал инженер.

На замечания энергетиков собственник участка Арман Ракпанов отреагировал без конкретики. Он лишь отметил, что автосалон пока существует только на бумаге - проект находится на стадии разработки ПДП. До начала строительства, по его словам, ещё далеко, а до ввода объекта в эксплуатацию - и подавно. Поэтому предприниматель надеется, что за это время "что-нибудь решится": либо появятся новые мощности, либо удастся договориться с соседями, у которых якобы есть избыточный лимит электроэнергии.

Свободных мощностей нет давно

Напомним, в ТОО "Межрегионэнерготранзит" (МРЭТ) - главной организации, отвечающей за выдачу технических условий на подключение к электросетям в Костанае - открыто заявляют: свободных мощностей в городе попросту нет. Из-за этого еще в прошлом году компания официально прекратила выдачу техусловий как на жилые, так и на коммерческие объекты. Однако, судя по количеству строек, застройщиков это не останавливает - возведение новых домов и бизнес-центров продолжается, несмотря на энергетический вакуум.

"Зарезервированные мощности электроэнергии закончились. Те строительные компании, которые успели их поставить в резерв, могут и дальше возводить жилье без препятствий, но большинство - не успело. На данный момент в городе работает всего две подстанции, их пропускная способность исчерпана. Новым застройщикам для того, чтобы получить технические условия на подключение домов к электроэнергии, сначала нужно разработать план детальной планировки (ПДП), пройти экспертизу. В ПДП должно быть указано, на какой объем электроэнергии рассчитывает строительная компания, но они нарушают эту процедуру", - сказал Виктор Кирий.

Почему же тогда стройки продолжаются? Всё просто: девелоперы оформляют нижние технические условия, этого хватает, чтобы начать строительство, и они спокойно заливают фундамент. А дальше - как получится. В итоге, когда жильцы уже начинают переезжать в новые дома, или бизнес готовит открытие автосалона, выясняется, что подключить объект к электросетям просто не к чему. Электроэнергии нет - и, похоже, в ближайшие годы не предвидится.

"Происходит какой-то неконтролируемый процесс. Все знают о проблеме нехватки пропускной способности подстанций, но стройки все равно идут. Хотя о том, что подстанции себя практически исчерпали, мы предупреждали несколько лет назад", - отмечает специалист.

Главный инженер ранее уже открыто заявлял: без строительства как минимум трёх новых подстанций Костанай просто не справится с растущей нагрузкой на электросети. Энергетики даже определили приоритетные точки: район Наримановского рынка, проспект Назарбаева (чтобы разгрузить "Береке" и "Юбилейный"), а также проспект Абая - на выезде из города.

Примечательно, что именно вблизи проспекта Назарбаева находится тот самый квадрат улиц, где в прошлом году частная компания собиралась застроить 100 гектаров. В него же входит и скандальный участок под два новых жилых дома - восьми- и трёхэтажный ради которых у детей отнимают футбольное поле "Жастар". То есть, даже если застройщики уверяют, что всё по плану, вопрос электроснабжения здесь очевидно проблемный. Однако на прошедших общественных слушаниях этому факту почему-то не уделили должного внимания.

И самое тревожное - из трёх необходимых подстанций хоть как-то проработан только один проект: на Наримановском рынке. По двум остальным даже не начали разрабатывать планы детальной планировки. Получается, город продолжает застраивать, будто электричество появится само собой.

Эксперт ТОО "Межрегионэнерготранзит" предупреждает, что даже при идеальных условиях быстрой разработке ПДП, прохождении экспертизы, выборе участка и строительстве - на запуск одной подстанции уходит минимум два-три года. Только на проектирование и согласование уходит от 12 до 18 месяцев, столько же на само строительство. А это значит, что даже первую новую подстанцию в Костанае стоит ожидать не раньше конца 2027 года.

Но строительный бум в городе не ждёт - новостройки и коммерческие объекты растут как грибы. Проблема в том, что электросетей для них нет. И пока строятся дома, ни подстанций, ни реальных технических условий на подключение у застройщиков зачастую нет и не предвидится. Парадокс: дома сдаются, жильцы заселяются, а энергии - не хватает.

Парк облепили со всех сторон

Ещё пару лет назад представить подобный строительный хаос в самом центре Костаная было невозможно. При прежнем акиме области Архимеде Мухамбетове точечную застройку в уплотнённых кварталах удалось фактически остановить. Тогда был взят курс на развитие окраин: появлялись новые микрорайоны - Юбилейный, Береке, Аэропорт, - и город начал расти вширь, а не вглубь. Центр сознательно берегли от плотной застройки, негласный запрет на возведение домов в старых кварталах позволял сохранять зелёные зоны и историческую ткань города. Но этот подход, похоже, остался в прошлом. Сегодня приоритет - снова центры, любой ценой, даже если под ковш уходит футбольное поле или детская площадка.

"Не так давно концепцию снова поменяли на 180 градусов, и мы вновь наблюдаем точечную застройку в самом центре, который и так перегружен, как по части домов и других объектов, так и инженерных сетей и электроэнергии", - констатирует эксперт.

Особенно тревожна ситуация вокруг Парка Победы - одного из немногих зелёных островков Костаная. Сегодня он почти полностью окружён новостройками, словно зажат в бетонные тиски. Последний пример - 11-этажный дом от скандально известного застройщика ТОО "NurCom Building". Его возвели у противоположной стороны парка, квартиры продали ещё на этапе строительства, а жильцов заселили в прошлом году. И только недавно оказалось: дом до сих пор не введён в эксплуатацию. Архитектурно-планировочное задание у застройщика отозвали ещё тогда, когда на стройке не закончили и шесть этажей. Но это никого не остановило.

"Когда дом строился уже на уровне 6 этажа, отдел архитектуры и градостроительства отозвал у ТОО "NurCom Building" архитектурно-планировочное задание. Но никаких проверок в отношении не проводилось. Мы обратились в суд, но иски нам вернули. Пока что мы не знаем, что делать дальше и как вводить дом в эксплуатацию", - подтвердила юрист компании-застройщика Елена Марар.

По ее словам, уполномоченный орган - отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная не имеет права отзывать архитектурно-планировочное задание у объекта, который уже во всю строился.

В уполномоченном ведомстве считают иначе. И сообщили, что не могут ввести в эксплуатацию 11-этажный дом в Парке Победы Костаная по предписанию Комитета по делам строительства. Основание - решение судов Астаны двух инстанций. Причина - отсутствие плана детальной планировки, без которого нельзя строить многоэтажный жилой дом. Как выяснилось, ПДП до сих пор в разработке.

Стройка с трагическим исходом

В отделе архитектуры и градостроительства акимата Костаная напомнили: архитектурно-планировочное задание на строительство 11-этажного дома у Парка Победы было отозвано после громкого скандала с планами возвести рядом еще одну - уже 19-этажную высотку. Тогда местные жители подняли волну протеста, опасаясь превращения зелёной зоны в каменные джунгли. К решению конфликта пришлось подключаться лично акиму города Марату Жундубаеву. Он пообещал: второй высотки здесь не будет. После этого акимат начал проверку деятельности застройщика, и вскоре задание на строительство было официально аннулировано.

Но, несмотря на это, 11-этажка каким-то образом продолжила расти. Более того, к удивлению горожан, она была достроена и заселена, хотя юридически объект остался вне закона. Как оказалось, жильцы, купившие там квартиры, до последнего момента не знали, что дом фактически стоит без необходимой разрешительной документации.

Добавим, что во время строительства этого здания случилась трагедия - на площадке погиб крановщик. Башенный кран рухнул прямо на стройке. Суд признал виновным в этом ЧП директора ТОО "NurCom Building" Серика Дильдабекова. Родственники погибшего на заседании не присутствовали, попросили рассмотреть дело без их участия и оставить наказание на усмотрение суда. Исков к подсудимому они не заявили - ни моральных, ни материальных.

Второй скандал подряд

Не прошло и двух лет с момента назначения ограничения свободы директору ТОО NurCom Building за гибель крановщика, как злополучный 11-этажный дом вновь оказался в центре скандала. В мае этого года двое рабочих, поднявшись на фасадном подъемнике на высоту девятого этажа, устроили акцию отчаяния. Они грозились самосожжением, требуя от застройщика выплаты зарплаты, и вывесили баннер с надписью: "Нужна помощь. Верните деньги". На место выехали полиция и представители строительной компании. Последние передали рабочим пакет - предположительно с деньгами - и инцидент был исчерпан. Рабочие спустились, но суд позже признал их виновными в административном правонарушении, приговорив каждого к суткам ареста.

Однако на этом история NurCom Building не закончилась. Отказавшись от идеи строить 19-этажный дом у Парка Победы, компания перенесла проект… в самый центр города - рядом с Сити-центром и популярным рестораном. И вновь - скандал. Застройка была приостановлена, когда выяснилось, что участок, обещанный под парковку, был использован под прокладку коммуникаций. Место для машин просто исчезло.

"Застройщик сначала предоставил документы, что у него есть земля под автостоянку, а потом использовал её не по назначению. В итоге суд, медиативное соглашение, обязательства выкупить 23 квартиры в соседней трехэтажке на ул. Толстого, 30 - и всё ради парковки", - пояснил замруководителя управления госархстройконтроля Костанайской области Самат Мадиев.

Но и тут всё пошло наперекосяк. 16 квартир из 23-х компания выкупила, но оставшиеся жильцы отказываются съезжать - цена, предложенная застройщиком, их не устраивает. В доме начался демонтаж: разбираются балконы, вынимаются окна, несмотря на то что там ещё живут люди. Несколько семей остались в полуразрушенной "призрачной" трехэтажке. Они утверждают: их выживают. Квартиры официально не выкуплены - а застройщик, несмотря на это, потихоньку разбирает здание.

Инфраструктура простаивает

История с разрушением стадиона "Жастар" ради многоэтажек - один из самых вопиющих примеров абсурдной и бесконтрольной точечной застройки в Костанае. Складывается впечатление, что местные власти в последние годы выдают разрешения на строительство в самых невообразимых местах буквально "на автомате". Где логика? Почему вместо просторных участков на окраинах города, где есть и место, и коммуникации, и инфраструктура, выбирают клочки земли в центре - между школами, на детских площадках, вплотную к жилым домам?

Ведь всего несколько лет назад Костанай демонстрировал пример разумного градостроительства: на пустырях появлялись микрорайоны Юбилейный, Кунай, Береке - с садами, школами, супермаркетами, дорогами и даже судами. Тогда всерьёз заговорили о переносе центра города - о новой административной оси. Казалось бы, вот он - путь устойчивого роста. Но стоило смениться руководству, как центр снова "задохнулся" от многоэтажек, разрешения на которые появляются словно из ниоткуда.

Теперь оказывается, что и детские стадионы можно пустить под застройку, если у застройщика есть старый документ и право. А мнение жителей? А инфраструктура? А нехватка электричества? Это всё будто бы никого не волнует. Складывается ощущение, что городом правят не архитектурные планы и интересы костанайцев, а интересы тех, кто вовремя оказался владельцем земли. Центр не резиновый, но сегодня его продолжают растягивать - во вред качеству жизни, здравому смыслу и будущему самого Костаная.

И ладно бы стремление втиснуться в центр можно было оправдать желанием сэкономить: мол, частники просто хотят подрезаться к существующим сетям - к трубам, кабелям, теплотрассам и не тратить миллионы на подведение новых коммуникаций. Ведь это действительно одна из самых дорогих статей расходов при строительстве. Но дело куда глубже и тревожнее. Уже не первый год энергетики бьют тревогу: в Костанае нет свободных мощностей, а новые технические условия на подключение к электричеству просто не выдаются. То же самое говорят тепловики и водники - сети изношены, нагрузки запредельные, аварии случаются даже без новых подключений. И всё равно местные власти продолжают штамповать разрешения на точечную застройку. Для чего? Чтобы потом в пожарном порядке латать дыры за счёт бюджета? Или чтобы создавать очередные "бомбы замедленного действия", когда заселённый дом вдруг оказывается без света и тепла?

Невольно возникает вопрос: не разумнее ли заранее вкладываться в инфраструктуру новых районов, где можно строить спокойно, просторно, не вызывая ярости жителей и не рискуя обрушением коммунальных систем? Ответ очевиден. Но, похоже, в градостроительной политике Костаная он по-прежнему никому не интересен.

В пользу последнего факта говорят озвученные на недавнем аппаратном совещании данные о том, что почти 1800 земельных участков в районе нового микрорайона Кунай будут раздавать горожанам бесплатно. Причина - в этом районе простаивает инфраструктура, на которую государство потратило свыше 6 млрд тенге.

"Все коммуникации там подведены - электричество, газ, водоснабжение, канализация, теплоснабжение. Даже подъездные пути есть. Все это строили около 5 лет. И теперь все это простаивает. В связи с этим мы решили раздавать эти участки людям бесплатно, чтобы они в течение трех лет смогли построить себе жилье", - отметил на совещании аким Костаная Марат Жундубаев.

Руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев добавил, что на 124 участках уже есть готовые индивидуальные жилые дома. Из них 55 двухэтажных, 69 одноэтажных. Их можно купить за наличный расчет, или оформить покупку жилья в кредит.

"Стоимость домов от 29 млн тенге до 32 млн тенге, земля выдается бесплатно на правах аренды. Участки без домов можно просто взять в аренды и самому построить на них дом по своему усмотрению", - сообщил Темирбаев.

На совещании отметили, что сейчас в очереди на получение участка под ИЖС более 40 000 костанайцев, инвентаризацию списка очередников проведут до конца лета этого года. И всем желающим предложат участки с домами или просто землю под застройку ИЖС.

Раздача земельных участков в новом микрорайоне Кунай - вдоль трассы в сторону Рудного долгое время подавалась властями как образцовый пример того, куда должен расти и развиваться Костанай. И в теории всё действительно выглядит разумно: готовая инфраструктура, подведённые коммуникации, школы, магазины - всё есть. Вот только на практике эта территория откровенно простаивает. При этом центр города продолжает застраиваться с пугающей плотностью - в ущерб комфорту жителей и на грани коммунального коллапса. Вопрос, который в этой ситуации встаёт сам собой: зачем поощрять частников, лезущих со своими многоэтажками на детские площадки и зелёные зоны, когда есть подготовленные площадки для полноценного развития? Почему вместо системной градостроительной политики мы видим хаос и скандалы? Увы, внятного ответа на эти вопросы пока не дал никто.