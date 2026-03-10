Казахстанцы вошли в список миллиардеров Forbes
В этом году в число новых миллиардеров пополнили Нурлан Смагулов и Айдын Рахимбаев.
В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes появились новые представители Казахстана. В список впервые вошли предприниматели Нурлан Смагулов и Айдын Рахимбаев, передает BAQ.kz со ссылкой на Forbes.
Казахстанцы в Forbes
По оценке Forbes, состояние основателя Astana Group Нурлана Смагулова составляет около 1,3 млрд долларов, что позволило ему занять 2858 место в мировом рейтинге. Основатель строительного холдинга BI Group обладает состоянием примерно 1,1 млрд долларов и занимает 3185 позицию.
В рейтинге также представлены и другие казахстанские бизнесмены. Самым богатым предпринимателем страны остается Вячеслав Ким с состоянием около 7,8 млрд долларов, занимая 477 место. Владимир Ким находится на 712 позиции с состоянием 5,9 млрд долларов.
В список также входят Тимур и Динара Кулибаевы - их состояние оценивается примерно в 5,4 млрд долларов у каждого, они занимают 780 место. На той же позиции находится предприниматель Булат Утемуратов с капиталом около 5,4 млрд долларов. Основатель Freedom Holding Тимур Турлов располагается на 823 месте с состоянием около 5,2 млрд долларов.
Кто еще есть в списках
Отмечается, за год в мире появилось 390 новых миллиардеров. Среди них - мировые звезды музыки, легенды спорта, предприниматели из сферы искусственного интеллекта и наследники крупных бизнес-империй.
Среди известных новичков рейтинга - певица Бейонсе Ноулз-Картер, чье состояние оценивается примерно в 1 млрд долларов, рэпер и продюсер Доктор Дре (около 1 млрд долларов), теннисист Роджер Федерер (1,1 млрд долларов) и режиссер Джеймс Кэмерон (1,1 млрд долларов).
Больше всего новых миллиардеров появилось в США - 106 человек. Самыми богатыми новичками стали Эдвин Чен, основатель компании Surge AI (около 18 млрд долларов), и Питер Маллук, владелец компании Creative Planning (16,1 млрд долларов). Далее по количеству новых миллиардеров следуют Китай (55), Германия (42) и Индия (30).
Почти две трети новичков заработали состояние самостоятельно. Среди них - 22-летние основатели стартапа Mercor Брендан Фуди, Адарш Хиремат и Сурья Мидха, состояние каждого оценивается примерно в 2,2 млрд долларов. В рейтинг также вошел Кимбал Маск, младший брат предпринимателя Илона Маска.
Самой богатой женщиной-новичком стала Дженнифер Гилберт (5,7 млрд долларов), а самой молодой миллиардершей - 20-летняя Амели Фойгт Трежес из Бразилии (1,1 млрд долларов).
Чаще всего новые миллиардеры появляются в обрабатывающей промышленности (91 человек), затем следуют технологический сектор (70) и финансовая отрасль (51). Эксперты отмечают, что рост числа миллиардеров во многом связан с развитием технологий и искусственного интеллекта.