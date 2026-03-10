В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes появились новые представители Казахстана. В список впервые вошли предприниматели Нурлан Смагулов и Айдын Рахимбаев, передает BAQ.kz со ссылкой на Forbes.

Казахстанцы в Forbes

По оценке Forbes, состояние основателя Astana Group Нурлана Смагулова составляет около 1,3 млрд долларов, что позволило ему занять 2858 место в мировом рейтинге. Основатель строительного холдинга BI Group обладает состоянием примерно 1,1 млрд долларов и занимает 3185 позицию.

В рейтинге также представлены и другие казахстанские бизнесмены. Самым богатым предпринимателем страны остается Вячеслав Ким с состоянием около 7,8 млрд долларов, занимая 477 место. Владимир Ким находится на 712 позиции с состоянием 5,9 млрд долларов.

В список также входят Тимур и Динара Кулибаевы - их состояние оценивается примерно в 5,4 млрд долларов у каждого, они занимают 780 место. На той же позиции находится предприниматель Булат Утемуратов с капиталом около 5,4 млрд долларов. Основатель Freedom Holding Тимур Турлов располагается на 823 месте с состоянием около 5,2 млрд долларов.

Кто еще есть в списках

Отмечается, за год в мире появилось 390 новых миллиардеров. Среди них - мировые звезды музыки, легенды спорта, предприниматели из сферы искусственного интеллекта и наследники крупных бизнес-империй.