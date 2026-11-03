Без посредников: казахстанским продавцам упростили выход на российские маркетплейсы

Казахстанские предприниматели смогут продавать больше товаров на российском рынке без открытия местного представительства и обращения к посредникам за кодами маркировки. Проблему, на которую бизнес жаловался не раз, решили через казахстанскую систему Tañba. Пока новый механизм охватывает 15 товарных групп.

О запуске системы сообщил заместитель директора департамента цифровой трансформации и маркировки товаров Министерства торговли и интеграции Асет Утегалиев.

По его словам, предприниматели неоднократно обращались в министерство с просьбой решить вопрос взаимного признания кодов маркировки. Проблема возникала из-за разных требований двух стран. В России обязательная маркировка действует более чем для 30 товарных групп, а в Казахстане для части этой продукции аналогичные правила еще не введены.

Из-за этого казахстанские продавцы, включая тех, кто торгует через маркетплейсы, сталкивались с трудностями при выходе на российский рынок.

«В адрес Министерства торговли и интеграции со стороны бизнес-сообщества неоднократно поступали предложения и обращения по поводу признания кодов маркировки с Российской Федерацией», - сообщил Асет Утегалиев.

В сентябре 2026 года операторы двух стран заключили соглашение, после чего приступили к тестированию нового механизма. Сейчас испытания завершены, система перешла к полноценной работе.

Что изменится для казахстанского бизнеса

Предпринимателю больше не нужно обращаться к посредникам для получения российских кодов маркировки. Заказать их можно через Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tañba.

«Наши продавцы, которые реализуют свои товары в Российской Федерации, могут через приложение Tañba заказать себе код маркировки и не иметь в Российской Федерации своего дистрибьюторства либо представительства. Только зарегистрировавшись в нашем приложении, они могут попасть на рынки Российской Федерации через маркетплейсы либо самостоятельно», пояснил Асет Утегалиев.

Российские коды с криптографической защитой формирует компания «Оператор-ЦРПТ». Казахстанская сторона принимает заявки и передает предпринимателям готовые коды. Обмен информацией между операторами проходит по защищенным каналам.

Полученные коды производители и продавцы наносят на товары перед отправкой в Россию.

Какие товары попали в список

На первом этапе механизм доступен для 15 товарных групп.

Парфюмерия

Шины и покрышки

Фотоаппараты и фотовспышки

Косметика и бытовая химия

Детские игры и игрушки

Упакованная вода

Корма для животных

Икра осетровых и лососевых рыб

Велосипеды и велосипедные рамы

Отдельные виды строительных материалов

Антисептики и дезинфицирующие средства

Кондитерские изделия

Спортивное питание

Консервы

Растительные масла

Ранее подобная схема уже действовала для товаров легкой промышленности. Казахстан и Россия запустили ее в 2024 году.

Новый порядок основан на решении Совета Евразийской экономической комиссии от 5 марта 2021 года № 19, которое регулирует взаимодействие национальных систем маркировки стран Евразийского экономического союза.

Теперь предприниматели могут оформлять российские коды через казахстанского оператора, даже если обязательная маркировка соответствующей продукции в самом Казахстане еще не введена.