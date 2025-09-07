В Абайской области вновь подняли вопрос о повышении экологических надбавок обладателям полигонного удостоверения. Если сейчас официально работающие потомки облучённых получают около двух МРП ежемесячно, то изменения позволят поднять выплату в несколько раз. Эту рекомендацию в ближайшие дни рассмотрит республиканская бюджетная комиссия. В ожидании хороших новостей семейские активисты продолжают обивать пороги министерств с дельными предложениями в надежде на особое внимание властей. Как живут соседи полигона, чего ожидают и что просят для своей пострадавшей земли, в материале корреспондента BAQ.kz.

Семипалатинский испытательный ядерный полигон, сокращённо СИЯП, всё чаще упоминают с приставкой "бывший". В 2007 году город Семипалатинск переименовали в Семей по причине всё той же мрачной тени, дабы он не ассоциировался с ядерным прошлым. Однако именно японские побратимы построили в конце 90-х в Семее подвесной мост, ирландские общественники в 2018-м году - хоспис. Несмотря на все попытки убежать от прошлого, область продолжает принимать знаки внимания от иностранных благотворителей. Правда, от собственной власти помощи мало.

Прошло больше 35 лет со дня последнего взрыва. Активисты гражданского общества ни на день не оставляли попыток добиться справедливой компенсации для всего региона. Ведь именно жители нынешней Абайской области приняли самый большой удар от последствий. Образно говоря - держали "ядерный щит" на своих руках, ценой своего здоровья.

Поменяли букву закона!

Через год после официального закрытия полигона и прекращения испытаний, вышел закон "О социальной защите гpаждан, постpадавших вследствие ядеpных испытаний на Семипалатинском испытательном ядеpном полигоне" от 18 декабpя 1992 года. Местное население знает его лучше, чем любой другой документ.

До 1998 года закон обеспечивал жителей пострадавших земель в зависимости от зоны загрязнения единовременной выплатой из расчёта минимальной заработной платы (МЗП) и выход на пенсию в возрасте 50 лет.

Но изменения 1998 года обесценили документ и "смыли" ключевые преимущества, считают общественники.

К тому же, Семей, который ранее относился к максимальной зоне заражения, оказался в повышенной, что снижает уровень льгот.

"Закон фактически был "обезличен" - из него убрали самое важное. В первоначальной редакции компенсации рассчитывались исходя из МЗП - минимальной зарплаты, которая, к слову, обеспечивает прожиточный минимум. Позже перешли на МРП. Изменили букву, сократили расходы. Кроме того, повысили пенсионный возраст для пострадавших с 50 до 58 лет, а затем и до 61 и 63 лет, как для всех остальных, и отменили льготы", - пояснила Ольга Петровская, глава общественной организации "Поколение", созданной в ответ на спорные изменения 1998 года.

Больше 25 лет организация борется за справедливое отношение к людям, пострадавшим от ядерных испытаний. За это время "поколенцы", многие из которых столкнулись с онкологическими заболеваниями, помогли сотням пострадавших получить законные выплаты, в том числе через судебные процессы.

По словам Ольги Васильевны, закон нуждается в пересмотре с целью вернуть пострадавшим все ранее утраченные льготы - от пенсионных надбавок до присвоения особого статуса.

"У нас отсутствует официальный статус. Чернобыльцы и ветераны Афганистана имеют его, а мы - нет, хотя у нас была одна из самых опасных зон в мире. Нет ни одного министерства, которое бы полностью занималось проблемами и последствиями испытательного полигона. Вопросы приходится направлять сразу в несколько ведомств, включая здравоохранение, социальную защиту и экологию", — пояснила руководитель "Поколения".

В середине лета ОО "Поколение" впервые обратилось к акиму области Берику Уали и озвучило несколько предложений по поддержке местного населения. Так, общественники предлагают ввести ежегодную единовременную выплату гражданам первого поколения, пострадавшим от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, по примеру других городов Казахстана, таких, как Астана. Однако, по информации отдела занятости и социальных программ города Семей, реализовать такую инициативу сейчас невозможно из-за отсутствия архивных данных о выданных удостоверениях.

"Это вызывает у меня тревогу, ведь исполнительная власть фактически не знает точного числа пострадавших граждан, у которых есть соответствующие документы. Во-вторых, вопрос медицинской реабилитации и достойной помощи для пострадавших остаётся открытым. Ранее мы ходатайствовали о включении этой категории граждан в льготный список ОСМС на основе данных центра радиационной медицины и экологии. И, наконец, я считаю несправедливым, что с 2022 года в Семее прекратили практику оказания единовременной помощи пенсионерам старше 80 лет ко Дню пожилого человека. В ответ на наш запрос нам сообщили, что такого праздника якобы не существует. Для меня это кажется неправильным, и я настоятельно призываю вернуть эту важную социальную меру поддержки", - рассказала Ольга Петровская.

Три задачи для Правительства

За три десятилетия в регионе ни на день не бросили попыток изменить профильный закон, чтобы обеспечить пострадавших пособиями и качественной медицинской поддержкой.

Но есть задачи и более масштабные, считают в Комитете "Полигон 21" и Общественном объединении "Дом". Например, обратить на регион внимание властей и установить особый социально-экономический климат для его развития. На сегодня этим занимается группа гражданских активистов.

"В 2021 году мы с движением "Невада-Семей" провели международную конференцию, посвящённую тридцатилетию закрытия ядерного полигона. Там родились предложения в адрес Правительства, Парламента, президента о том, что эти вопросы надо решать по-другому. Мы направили три предложения: вернуть статус некогда Семипалатинской области; разработать комплексную программу устойчивого развития региона и обеспечить людям качественную жизнь не только путём выдачи каких-то выплат, которые ничего сегодня не решают и не все получают. И третье - это менять закон, потому что он себя исчерпал, он не работает во благо", - рассказала председатель ОО "Дом" г. Семей Майра Абенова.

Для решения этих вопросов была создана специальная межведомственная комиссия, в которую входят представители разных министерств. Правда, общественники добиваются повышения качества её уровня, ведь на повестке вопросы четырёх областей.

"Мы внесли свои предложения и изменения в межведомственную комиссию, поскольку там были люди, далёкие от проблем ядерного полигона, - рассказал руководитель Комитета "Полигон 21" Марат Курманбаев. - У нас в Казахстане семь партий, со всеми мы заключили меморандум, чтобы они представляли наши интересы в Мажилисе. Наше население ждёт изменений. Это социально-экономическое развитие нашего региона в первую очередь. Но за это время пока ничего не изменилось".

С ним солидарен его заместитель, известный в Казахстане гражданский активист, заслуженный работник атомной отрасли и почётный строитель РК Николай Исаев.

"Мир находился на весах равновесия благодаря нам, во многом за счёт того, что страдал наш регион. Мы поплатились не только здоровьем. У нас пострадала экономика, приостановилось развитие региона в целом", - констатирует Николай Исаев.

Многие ставят во главу угла реабилитацию пострадавшего населения. Но нужно смотреть дальше, считает он, а именно - рассмотреть возможности для региона.

"Если в бюджетных организациях отпуск и льготы рабочим выплачивает государство, то в частных - фактически люди сами себе. Их отчисляют за счёт работодателя. Таким образом, мы губим свой народ. Ведь бизнесмен должен заложить эту цену в себестоимость продукции, соответственно товар на выходе дорогой и неконкурентоспособный. Это одна из отправных точек, над которой мы сейчас работаем. Если подходить с умом, то всё можно сделать с пользой для государства. Например, наш регион богат нерудными строительными материалами как никто. Давайте сделаем налоговые преференции на изготовление строительных материалов. Люди будут дешевле продавать кирпич, железобетон и прочее, и все объекты соцкультбыта сразу станут дешевле. От этого государство только выиграет. И это не обязательно вешать на предпринимателей", - поделился своими предложениями Николай Николаевич.

За последние 35 безъядерных лет Казахстан поддержали больше ста стран, было подписано 11 резолюций. Если бы каждый из них внёс свою экономическую лепту для поддержки пострадавших, Семейский регион наверняка ощутил бы это, из года в год повторяет Николай Исаев.

"Пока что только Япония активно помогает нам. Но если бы присоединились ядерные страны Китай, Великобритания и многие другие, мы бы увидели результат. Я считаю, это недоработка Министерства иностранных дел и совета министров в целом", - отметил общественник.

Кто поможет пострадавшим?

После официального закрытия полигона пострадавшие от испытаний территории разделили на четыре зоны радиационного загрязнения. Вышеупомянутый закон принял следующую градацию: зоны чрезвычайного, максимального, повышенного, минимального радиационного риска и территории с льготным социально-экономическим статусом.

В зависимости от величины эффективной эквивалентной дозы загрязнения, обладатели полигонного удостоверения получают надбавку к заработной плате в размере около двух МРП и дополнительные дни к отпуску, который ещё называют экологическим отпуском.

Сейчас в Правительстве рассматривают предложения о повышении данной надбавки. Об этом корреспонденту BAQ.KZ рассказали в Управлении координации занятости и социальных программ области Абай.

"Мы произвели все расчёты и предоставили их в Министерство труда, которое, в свою очередь, все наши расчёты отправило в Министерство финансов, чтобы их рассмотрели на Республиканской бюджетной комиссии. Мы предложили поднять льготы до 20%. Если комиссия одобрит эти выплаты для работающих граждан, то у нас тоже будут такие выплаты, как в Приаралье. Там надбавки составляют 30% к зарплате. Но это колоссальные затраты, сможет ли республиканский бюджет осилить такие расходы, мы не знаем, это на усмотрение вышестоящих органов", - рассказала руководитель Управления Айман Нурлыбек.

Однако в этом случае повышенную надбавку смогут получать лишь работники государственного и квазигосударственного сектора с полигонным удостоверением. Это около 38 тысяч человек по области Абай. По примерным расчётам на экологические надбавки нужно около 28 млрд. тенге в год.

И опять же, речь идёт только о бюджетниках - учителях, врачах, госслужащих, работниках сферы культуры, спорта, лесного хозяйства и других специалистах, которые получают зарплату из госказны.

Выплаты сотрудникам частных предприятий, по-видимому, так и останутся на шее бизнесменов. А пенсионеры, жившие в своё время по соседству с полигоном, и вовсе остаются без финансового внимания.

"У нас есть трёхстороннее соглашение между работодателями, профсоюзами и местным исполнительным органом. Наша трёхсторонняя комиссия будет вносить предложение о том, чтобы частный бизнес тоже включили в рассмотрение о доплатах. Но мы должны понимать, что наш областной бюджет не выдержит такой финансовой нагрузки", - заключили в ведомстве.

Развитие Абайской области в контексте последствий испытаний на ядерном полигоне - это как уход за самым слабым и нездоровым ребёнком. Люди все эти годы просят к себе особого внимания власти. Ведь регион ослаб не по своей воле. Но какие блага могут ощутить обладатели полигонного удостоверения в ближайшие годы? Покажет время.