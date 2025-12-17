Коммунальные службы Астаны с начала зимы работают в усиленном круглосуточном режиме, передает BAQ.KZ. Сотрудники ТОО "Астана Тазалык" без перерывов и выходных обеспечивают проходимость дорог и безопасность пешеходов, начиная уборку ещё до того, как горожане выходят на улицы. Работы ведутся по чётко выстроенной схеме. В первую очередь очищаются центральные магистрали, основные дороги и тротуары с интенсивным движением, а также маршруты общественного транспорта, остановки и подъезды к социально значимым объектам — школам, больницам, вокзалам и площадям.

Снег вывозят на специальные полигоны, оснащённые видеонаблюдением и системой контроля, а для борьбы с наледью применяют техническую соль, реагенты и пескосоляную смесь. Особое внимание уделяется профилактической обработке дорог перед снегопадами. Процесс уборки проходит в несколько этапов: сначала дороги обрабатывают противогололёдными материалами, затем техника формирует снежные валы, после чего снег погружают в самосвалы и вывозят.

Параллельно очищаются тротуары. Одной из главных сложностей остаются плотный трафик и припаркованные автомобили, из-за которых значительную часть работы приходится выполнять вручную. Качество и оперативность уборки находятся под ежедневным контролем, а обращения горожан, поступающие через службу 109, отрабатываются в кратчайшие сроки.