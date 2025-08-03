Безопасность на первом месте: в регионах Казахстана усиливают меры пожарной профилактики
В стране проводят рейды.
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В связи с наступлением пожароопасного сезона в регионах Казахстана активизирован комплекс превентивных мер по предотвращению лесных и степных пожаров, передает BAQ.KZ. Особое внимание уделено туристическим маршрутам, горным и природным зонам, а также местам массового отдыха.
В Алматинской области спасатели и сотрудники ДЧС проводят регулярные рейды, обучающие мероприятия и разъяснительную работу. В лагере "Подгорное" Уйгурского района прошли занятия по пожарной безопасности и оказанию первой помощи. В национальном парке "Көлсай көлдері", на территории Шарынского каньона и в живописной местности Шоғансай спасатели установили предупреждающие знаки, раздали памятки и провели беседы с отдыхающими.
Подобные меры приняты и в зоне отдыха "Орта Меркі", где проверено состояние противопожарного оборудования, выявлены и устранены нарушения. В области Абай на территории государственного лесного природного резервата "Семей орманы" сотрудники ДЧС, полицейские и лесные инспекторы проводят совместные патрулирования.
Основная задача — предотвращение возгораний и формирование ответственного поведения у населения. Гражданам напоминают о запрете на разведение костров и сжигание мусора вблизи лесных массивов, — отметили в МЧС РК.
В Мангистауской области, в Мунайлинском районе, с помощью беспилотников выявлены факты незаконного сжигания отходов. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Профилактическая работа продолжается.
По всей стране в период повышенного риска будут усилены меры контроля за соблюдением противопожарного режима.
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