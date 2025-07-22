За два месяца нынешнего купального сезона вода унесла жизни 62 казахстанцев, в том числе 24 детей. Несмотря на снижение показателей по сравнению с прошлыми годами, трагедии продолжаются. В ответе на запрос BAQ.KZ Министерство по чрезвычайным ситуациям подробно разъяснило причины гибели на воде, указало на системные нарушения и озвучило меры, которые предпринимались для обеспечения безопасности граждан.

Несмотря на усилия спасателей и ужесточение контроля, водоёмы Казахстана продолжают уносить жизни. Лишь за два месяца купального сезона 2025 года утонули 62 человека, в том числе 24 ребёнка. Хотя общее число трагедий снижается по сравнению с прошлыми годами, масштабы остаются пугающими.

"За купальный сезон 2023 года утонуло 227 человек, из них 60 детей, в 2024 году – 195 человек, из них 55 детей, в 2025 году – 62 человека, из них 24 ребёнка", — говорится в официальном ответе МЧС.

Трагедии этого года охватили почти все регионы Казахстана. Исключение составили лишь три территории: город Шымкент, Жамбылская и Северо-Казахстанская области.

По официальным данным МЧС, с начала купального сезона 2025 года в оборудованных местах зарегистрировано 9 случаев гибели. Остальные произошли в запрещённых зонах, где отсутствуют наблюдение и спасательные службы.

На сегодняшний день в стране определено 722 официальных места для купания, из них:

– 245 коммунальных,

– 464 частных пляжа,

– 13 объектов предназначены для спорта и туризма.

"Информация о всех разрешённых и запрещённых местах размещена на цифровой карте 2GIS. Для охраны наиболее опасных участков установлены 201 мобильный спасательный пост", — отвечают в ведомстве.

Ключевые причины гибели — неизменны

Министерство называет ряд устойчивых факторов, приводящих к трагедиям на воде. В их числе:

– купание в необорудованных местах,

– алкогольное опьянение,

– оставление детей без присмотра,

– переоценка собственных сил.

Ведомство подчёркивает, что подобные обстоятельства повторяются из года в год, несмотря на разъяснительную работу.

Контроль и ответственность: кто отвечает за пляжи

МЧС напомнило, что контроль за пляжами осуществляется в зависимости от их принадлежности:

– Частные пляжи — в рамках Предпринимательского кодекса,

– Коммунальные — в рамках статьи 37-1 Закона "О гражданской защите",

– За нарушение требований к оборудованию мест купания предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.

Кроме того, государственные учреждения, за которыми закреплены коммунальные пляжи, теперь приравнены к объектам, подлежащим периодической проверке — один раз в три года.

Новые технологии: камеры, онлайн-контроль и патрулирование

Одним из ключевых направлений в обеспечении безопасности на воде становится цифровой мониторинг. По информации МЧС, в Алматы и Конаеве уже внедрены системы видеонаблюдения на пляжах.

"Комплексы позволяют определить безопасную зону заплыва и в онлайн-режиме отслеживать тех, кто её пересекает. Камеры подключены напрямую к ДЧС и незамедлительно передают сигнал при выходе отдыхающих за границы", — сообщили в министерстве.

МЧС прорабатывает вопрос масштабирования этой практики на другие регионы. Параллельно с этим на местах ежедневно работают:

– более 2000 сотрудников спасательных и правоохранительных органов,

– волонтёры,

– патрули Национальной гвардии, чьи маршруты приближены к опасным участкам.

Так, в прошлом году в правила были внесены изменения — запрещено купание в ночное время и в нерабочие часы массового отдыха. Это было сделано для снижения числа несчастных случаев в условиях слабой видимости и отсутствия спасателей.

Несмотря на снижение числа погибших, каждая трагедия на воде — это утрата, которой можно было избежать. Данные МЧС подтверждают: большинство случаев происходят в запрещённых местах и по причине пренебрежения элементарными правилами безопасности. Только личная ответственность, контроль со стороны взрослых и соблюдение установленных норм способны изменить печальную статистику.