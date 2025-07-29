Казахстан сохраняет низкий уровень безработицы — 4,6% по итогам первого полугодия 2025 года. Такие данные на заседании Правительства озвучил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов. По его словам, ключевую роль в общей занятости сыграли наемные работники: их число превысило 7,1 млн человек, в то время как количество самозанятых составило 2,1 млн человек, передает BAQ.KZ.

Рынок труда постепенно меняется под влиянием глобальных технологических и демографических трендов. По оценкам экспертов министерства, сегодня можно выделить три главных направления, влияющих на динамику занятости.

1. Цифровизация и автоматизация

Рост числа профессий, требующих цифровых навыков, продолжается. Компании стремятся к автоматизации процессов, а это значит, что спрос на специалистов в области IT, аналитики, управления данными и роботизации только возрастает. Всё больше казахстанцев проходят переквалификацию и получают востребованные цифровые компетенции.

2. Платформенная занятость и e-commerce

Трудоустройство через онлайн-платформы, электронная коммерция и фриланс становятся всё более популярными. Это позволяет многим гражданам, особенно в регионах, получать стабильный доход, не выходя из дома. Министерство прогнозирует устойчивый рост платформенной занятости, особенно среди молодежи.

3. Демографический фактор

По данным ведомства, ежегодный прирост молодежи к 2035 году достигнет 360 тысяч человек в год. Это создаёт как вызовы, так и возможности: нужно заранее готовить новые рабочие места, адаптировать образовательные программы и продвигать культуру предпринимательства.

В целом, по мнению Минтруда, в стране наблюдается устойчивая динамика в сфере занятости. Однако, чтобы сохранить эту тенденцию, важно гибко реагировать на изменения, инвестировать в человеческий капитал и вовремя адаптировать рынок труда к новым условиям.