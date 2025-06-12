В первом квартале 2025 года Казахстан зафиксировал рекордное число иностранных постояльцев в гостиницах, хостелах и других местах временного размещения. С января по март здесь остановились 257,2 тысяч нерезидентов — на 15,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это максимальный показатель для первого квартала с 2010 года, согласно данным Бюро национальной статистики, передает BAQ.KZ.

Главными драйверами роста стали граждане Китая и Индии — именно из этих стран наблюдался самый стремительный прирост числа туристов. Так, число индийских постояльцев выросло сразу на 67%, достигнув 29,3 тыс. человек. Туристов из Китая стало больше на 48% — 36,3 тыс. человек. Эксперты связывают это с действующим с середины 2022 года безвизовым режимом, который Казахстан в одностороннем порядке ввёл для обеих стран.

Наибольшее число иностранцев по-прежнему приезжает из России — 79,3 тыс. человек, или около трети всех нерезидентов, посетивших казахстанские отели. Однако в годовом выражении число российских гостей немного снизилось — на 1,8%.

Больше половины всех иностранных туристов (56%) предпочли останавливаться в Алматы. Особенно ярко это выражено среди граждан Индии: 94% из них выбрали именно южную столицу в качестве места размещения, почти полностью игнорируя другие регионы.

Практически все нерезиденты (97,3%) размещались именно в гостиницах, хотя в категорию мест временного проживания также входят хостелы, турбазы, гостевые дома и арендные квартиры, оформленные соответствующим образом.

Рост турпотока из стран Азии эксперты рассматривают как позитивный сигнал для сектора туризма и гостиничного бизнеса, а также как прямой результат либерализации визовой политики.