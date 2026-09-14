Таиланд с 15 сентября 2026 года сокращает срок безвизового пребывания для граждан Казахстана с 60 до 30 дней. Об этом сообщили в Посольстве Казахстана в Таиланде.

Что изменится

С 15 сентября вступает в силу решение Кабинета министров Таиланда об изменении срока безвизового пребывания для граждан ряда государств, в том числе Казахстана.

После этого для казахстанцев будет действовать Соглашение между правительствами Казахстана и Таиланда об освобождении владельцев национальных паспортов от визовых требований.

Сколько можно находиться в Таиланде без визы

Граждане Казахстана смогут находиться в Таиланде без визы до 30 календарных дней с даты въезда.

При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Что делать тем, кто планирует более длительную поездку

Казахстанцам, планирующим поездки в Таиланд, рекомендуется учитывать новые правила при планировании путешествия.

Если срок пребывания превышает 30 дней, необходимо заранее оформить соответствующую визу.

Изменения вступают в силу 15 сентября 2026 года.