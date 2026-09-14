Безвиз в Таиланде для казахстанцев сократят вдвое
Правила меняются с 15 сентября текущего года.
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Таиланд с 15 сентября 2026 года сокращает срок безвизового пребывания для граждан Казахстана с 60 до 30 дней. Об этом сообщили в Посольстве Казахстана в Таиланде.
Что изменится
С 15 сентября вступает в силу решение Кабинета министров Таиланда об изменении срока безвизового пребывания для граждан ряда государств, в том числе Казахстана.
После этого для казахстанцев будет действовать Соглашение между правительствами Казахстана и Таиланда об освобождении владельцев национальных паспортов от визовых требований.
Сколько можно находиться в Таиланде без визы
Граждане Казахстана смогут находиться в Таиланде без визы до 30 календарных дней с даты въезда.
При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.
Что делать тем, кто планирует более длительную поездку
Казахстанцам, планирующим поездки в Таиланд, рекомендуется учитывать новые правила при планировании путешествия.
Если срок пребывания превышает 30 дней, необходимо заранее оформить соответствующую визу.
Изменения вступают в силу 15 сентября 2026 года.
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