Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бибигуль Жексенбай выступила на мероприятии, посвящённом Всемирному дню НПО, подчеркнув важность роли гражданского сектора в формировании Справедливого Казахстана, передает BAQ.KZ.

В своём выступлении сенатор отметила, что гражданский сектор Казахстана является полноценным участником государственного развития и играет ключевую роль в реализации принципов Справедливого Казахстана.

"Без сильного гражданского общества невозможно построить Справедливый Казахстан", - заявила депутат, ссылаясь на слова Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Депутат выделила основные достижения гражданского сектора за последние годы, включая принятие Концепции развития гражданского общества до 2030 года, Закона "Об общественном контроле", внедрение института онлайн-петиций и обновление норм о мирных собраниях, волонтёрстве, благотворительности и государственном социальном заказе.

Жексенбай также подчеркнула, что проект Новой Конституции ориентирован на человекоцентричность и меняет модель взаимодействия государства и общества, делая ее более партнёрской. Среди ключевых новшеств - закрепление защиты прав граждан в цифровой среде, усиление роли общественного диалога и конституционное закрепление адвокатуры как института защиты прав.